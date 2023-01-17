صحة الدقهلية: الكشف على 1820 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية قراش فى بلقاس

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم الكشف على 1820 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بقرية قراش في مركز بلقاس، واستمرت يومين وشملت مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج اللازم للمرضي بالمجان، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).

وأضاف مكين - في تصريح اليوم الثلاثاء- أن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المديرية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضحت أن القافلة تضمنت 11 عيادة وتم تحويل 89 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 42 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ 43 ندوة تثقيفية و160 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 ألفا و136 مواطنا، من خلال 1841 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال العام الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 365 ألفا و629 تحليلا معمليا وأشعة، لافتاً إلى تحويل 29 ألفا و263 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.