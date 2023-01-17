«الكندوز» بـ200 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

اتسقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات والشوادر، وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 200 جنيها إلى 210 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو الكبدة بين 200 إلى 220 جنيهًا، في حين سعر كيلو الضأن بين 190 جنيها إلى 210 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو اللحم الجملي 150 جنيها إلى 170 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر لحوم الضأن المجمد 75 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيها، في حين بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد المفروم 90 جنيها.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يتزايد تدريجيا، حيث انه في عام 2020 كان معدل الإنتاج 430 ألف طن سنويا، تزايد في عام 2021 حتى وصل إلى 520 ألف طن، ووصل عام 2022 إلى 555 ألف طنن سنويا.

وقال التقرير إن الإنتاج المحلي في زيادة مستمرة بفضل مشروعات التحسين الوراثي التي تقوم بها الدولة، حيث أن مشروعات التحسين الوراثي تقوم على عدة محاور، وهي قرض المشروع القومي للبتلو بفايدة 5%، حيث استفاد منها 42 ألف مزارع بعدد رؤوس 450 ألف رأس،وكذلك تم إنشاء 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي تحتوي على 100 طلوقة من أجود السلالات العالمية عالية الإنتاجية، وجاري الانتهاء من المركز الخامس بمحافظة سوهاج.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء 332 نقطة تلقيح اصطناعي في الوحدات البيطرية، حيث نجحت في تلقيح 3 مليون جرعة من القصيبات لرؤوس الثروة الحيوانية بنسبة نجاح تتراوح من 60 إلى 65%، واستيراد العجلات العشار بهدف تحسين الثروة الحيوانية، حيث تم استيراد 70 ألف عجلة عشار، وكذلك مراكز تجميع الألبان ودورها في تحسين الثروة الحيوانية.