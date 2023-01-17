الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد للطالب 

طلاب
طلاب

يرغب الكثيرين من أولياء الأمور في معرفة خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد للطالب، وذلك عقب تفعيل الرابط الرسمي لاستقبال استمارة طلاب الثانوية العامة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والذي يمكن من خلاله متابعة أو تعديل البيانات المدونة في الاستمارة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد للطالب 

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لكافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بتوجيه طلاب مرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بضرورة إنشاء حساب إلكتروني موحد عبر منصة أوفيس 365 من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يستخدم في إدخال بيانات الطلاب عبر الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام.

وإليكم خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد للطالب:-

  • الدخول عبر موقع منصة منصة أوفيس 365 من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة اختيار حساب مدرسي لطلاب الثانوية العامة.
  • إدخال الرقم القومي للطالب والكود السري له.
  • إتباع التعليمات للتأكد من أن الشخص الذي أمامه ليس روبوت.
  • إدخال كافة بيانات الطالب بدقة من واقع بطاقة الرقم القومي.
  • إدخال البريد الاحتياطي له في خانة مخصصة لذلك.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل والمرحلة الثانوية فى الوادى الجديد

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتفصيل

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية شهر فبراير المقبل لاستقبال بيانات طلاب الثانوية العامة المؤهلة لدخول الامتحانات حيث تم تفعيل رابط الاستمارة يوم 15 يناير الجاري حيث يتم تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم تحديد رقم جلوس الطالب واللجنة الامتحانية من خلال البيانات المسجلة في الاستمارة حيث بدون الطالب المواد الدراسية التي يخضع لدراستها وفقا للشعبة الدراسية.

ويتيح الحساب الإلكتروني الموحد استراتيجيات والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسهولة حيث يوفر للطلاب والمدرسين إيجاد سبل جديدة للتواصل والتعلم والاجتماعات التعليمية للدراسة عن بعد.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 للتقدم للاختبارات النهائية

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رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتفصيل

امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023

 خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد للطالب واستمارة الثانوية العامة أمور تشغل بال أولياء الأمور حاليًا قبل انطلاق الامتحانات في يوم 10 يونيو 2023 وتستمر لقرابة شهر كامل.

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خطوات إنشاء الحساب المدرسي إنشاء الحساب المدرسى الموحد الحساب المدرسي الموحد الحساب المدرسي الموحد للطالب وزارة التربية والتعليم منصة أوفيس 365

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وائل لطفي

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