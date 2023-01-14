ماراثون الثانوية العامة.. كيفية الحفاظ على التركيز أيام الامتحانات؟

لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات الصف الثاني الثانوي، والتي بدأت منذ يومين، في معظم المحافظات، حيث يسعى الكثير من الطلاب إلى تحقيق أفضل النتائج، حيث تعتبر من البروفة الأولى للثانوية العامة، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 28 يناير المقبل، وبعد الامتحانات يحصل الطلاب على راحة لمدة أسبوعين حتى استئناف الترم الثاني.

ويعتبر التركيز مطلوب بالنسبة للطلاب، من أجل الحصول على التركيز، ففي السطور التالية نقدم كيفية الحصول عليه وفقًا لما ذكره موقع «scholarship».

تعد الامتحانات جزءًا معتادًا من حياة الطالب ولكنها قد تكون مخيفة في كل مرة، فالامتحانات تختبر ما تعلمه الطلاب، لكن بالنظر بشكل أعمق، فهي أكثر من مجرد تعليم أكاديمي، حيث يختبر الامتحان قدرة الطالب على التكيف مع الضغط ومهارات إدارة الوقت والهدوء، بالإضافة إلى القدرة على التحمل العقلي.

طرق لتحسين التركيز أثناء الامتحانات

تعتبر الدراسة للامتحانات نشاطًا ممتعًا للعقل، حيث يمكن أن يكون هذا النشاط العقلي مضغوطًا بنفس القدر مثل أي نشاط بدني، كما يمكن أن تصبح الامتحانات موقفًا مرهقًا للغاية خاصة عندما يعتمد شيء مهم على نتيجة الاختبارات، ولزيادة تركيزك في الدراسة، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

ابحث عن محيط صامت:

يساعدك الصمت على التركيز بشكل أفضل، فهي حقيقة مفهومة للغاية ولكنها مهملة، فالاستماع إلى الأغاني أثناء الدراسة ليس خيارًا جيدًا لمعظم الناس، على الرغم من أنه قد يكون مريحًا، إلا أنه يمكن أن يتحول إلى إلهاء ويؤثر على جودة دراستك.

احتفظ بالإمدادات على طاولتك قبل بدء الدراسة:

الهدف هو الدراسة لفترات طويلة دفعة واحدة، حيث يؤدي ترك مقعدك للحصول على الماء والكتاب والأدوات المكتبية إلى قصر مدة الدراسة، كما سيكون هناك أيضًا احتمال ألا تعود إلى دراستك، لذا احتفظ بزجاجة ماء ومواد دراسية أخرى بالقرب منك.

ابحث عن وقت الدراسة الذي يناسبك:

يُقال إن من الأفضل إجراء الدراسات في الصباح، لكن هذا قد يكون غير صحيح، حيث يشعر بعض الطلاب بالتركيز خلال الصباح، بينما يجد الآخرون أنفسهم نعاسًا في الصباح وينشطون في الليل، فكلما استطعت التركيز بشكل أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لك.

احصل على فترات راحة للمشي:

المشي بسرعة متوسطة أو الجري يحسن تدفق الدم إلى عقلك، فهذا يمكن أن يجعلك أكثر تركيزًا، لذا حافظ على ممارسة الرياضة بشكل مستمر خاصة خلال أيام الامتحانات.

التأمل طريقة رائعة جدًا لتهدئة جسدك:

قد يكون الأمر مملًا وصعبًا في البداية ولكنه سرعان ما يصبح مدمنًا، فكلما شعرت بتراجع في تركيزك تأمل قليلاً، حيث يقلل من مخاوفك ويساعدك على الاستمرار في التركيز.