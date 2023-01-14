الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماراثون الثانوية العامة.. كيفية الحفاظ على التركيز أيام الامتحانات؟

المذاكرة
المذاكرة

لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات الصف الثاني الثانوي، والتي بدأت منذ يومين، في معظم المحافظات، حيث يسعى الكثير من الطلاب إلى تحقيق أفضل النتائج، حيث تعتبر من البروفة الأولى للثانوية العامة، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 28 يناير المقبل، وبعد الامتحانات يحصل الطلاب على راحة لمدة أسبوعين حتى استئناف الترم الثاني.

ويعتبر التركيز مطلوب بالنسبة للطلاب، من أجل الحصول على التركيز، ففي السطور التالية نقدم كيفية الحصول عليه وفقًا لما ذكره موقع «scholarship».

تعد الامتحانات جزءًا معتادًا من حياة الطالب ولكنها قد تكون مخيفة في كل مرة، فالامتحانات تختبر ما تعلمه الطلاب، لكن بالنظر بشكل أعمق، فهي أكثر من مجرد تعليم أكاديمي، حيث يختبر الامتحان قدرة الطالب على التكيف مع الضغط ومهارات إدارة الوقت والهدوء، بالإضافة إلى القدرة على التحمل العقلي.

طرق لتحسين التركيز أثناء الامتحانات

تعتبر الدراسة للامتحانات نشاطًا ممتعًا للعقل، حيث يمكن أن يكون هذا النشاط العقلي مضغوطًا بنفس القدر مثل أي نشاط بدني، كما يمكن أن تصبح الامتحانات موقفًا مرهقًا للغاية خاصة عندما يعتمد شيء مهم على نتيجة الاختبارات، ولزيادة تركيزك في الدراسة، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

txt

أستاذ علم نفس: الأسرة عليها دور في متابعة أطفالهم أثناء الامتحانات

ابحث عن محيط صامت:

يساعدك الصمت على التركيز بشكل أفضل، فهي حقيقة مفهومة للغاية ولكنها مهملة، فالاستماع إلى الأغاني أثناء الدراسة ليس خيارًا جيدًا لمعظم الناس، على الرغم من أنه قد يكون مريحًا، إلا أنه يمكن أن يتحول إلى إلهاء ويؤثر على جودة دراستك. 

احتفظ بالإمدادات على طاولتك قبل بدء الدراسة:

الهدف هو الدراسة لفترات طويلة دفعة واحدة، حيث يؤدي ترك مقعدك للحصول على الماء والكتاب والأدوات المكتبية إلى قصر مدة الدراسة، كما سيكون هناك أيضًا احتمال ألا تعود إلى دراستك، لذا احتفظ بزجاجة ماء ومواد دراسية أخرى بالقرب منك.

ابحث عن وقت الدراسة الذي يناسبك:

يُقال إن من الأفضل إجراء الدراسات في الصباح، لكن هذا قد يكون غير صحيح، حيث يشعر بعض الطلاب بالتركيز خلال الصباح، بينما يجد الآخرون أنفسهم نعاسًا في الصباح وينشطون في الليل، فكلما استطعت التركيز بشكل أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لك.

txt

بالتزامن مع فترة الامتحانات.. أجواء يجب أن يوفرها الأهل لأبنائهم في البيت

احصل على فترات راحة للمشي:

المشي بسرعة متوسطة أو الجري يحسن تدفق الدم إلى عقلك، فهذا يمكن أن يجعلك أكثر تركيزًا، لذا حافظ على ممارسة الرياضة بشكل مستمر خاصة خلال أيام الامتحانات.

التأمل طريقة رائعة جدًا لتهدئة جسدك:

قد يكون الأمر مملًا وصعبًا في البداية ولكنه سرعان ما يصبح مدمنًا، فكلما شعرت بتراجع في تركيزك  تأمل قليلاً، حيث يقلل من مخاوفك ويساعدك على الاستمرار في التركيز.

امتحانات الصف الثاني الثانوي طرق لتحسين التركيز امتحانات الفصل الدراسي أيام الامتحانات مارثون الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

مباحث التموين تضبط 603 أطنان أرز حجبها التجار عن الأسواق

عميد «طب طنطا» يتوجه لمستشفى الطوارئ الجامعى بعد وقوع حادث سير لطالبين

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لعمال الزراعة.. تعرف على التفاصيل

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

«الإرهابية» تستعين بفيديوهات قديمة لإثارة البلبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس