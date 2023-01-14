بالتزامن مع فترة الامتحانات.. أجواء يجب أن يوفرها الأهل لأبنائهم في البيت

تشهد هذه الفترة من العام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس والجامعات، وفي هذه الحالة، يقع على عاتق الوالدين مسؤولية جعل جو المنزل مناسبًا بما يكفي لأطفالهم لمرور فترة الامتحانات بسلام.

فيما يلي بعض النصائح من موقع leadschool حول كيفية جعل المنزل يفضي إلى جو مريح.

اختر مكانًا مريحًا

الجزء الأكثر أهمية هو اختيار مكان به حد أدنى من الانقطاعات التي لا تكون هادئة فحسب، بل تبعث على الاسترخاء أيضًا فمن خلال تخصيص منطقة معينة لطفلك، يمكن للأطفال التركيز أكثر وكتابة اختباراتهم بشكل أفضل، ويمكن جعل مساحتهم المخصصة أكثر ملاءمة عن طريق إضافة النباتات.

ساعد طفلك على البقاء منظمًا

قبل الامتحان مباشرة، تحقق من جميع الأشياء التي يطلبها طفلك لكتابة هذا الاختبار، فعلى سبيل المثال، إذا كان اختبارًا للرياضيات، فتأكد من أن لديهم جميع المعدات المطلوبة لعمل الرسوم التخطيطية وما إلى ذلك، ويمكنك مساعدة طفلك في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد حتى لا يضيعوا وقتهم في تحديد ذلك، ويمكن توفير كيس مضغوط أو أقلام أو أقلام رصاص إضافية في متناول اليد، وضع زجاجة ماء على المنضدة.

إلهامهم

هناك دائمًا شيء أو شخص ما يحفز طفلك، وغالبًا ما تكون شخصية عامة، ويمكنك إلهام طفلك لكتابة اختبارات أفضل من خلال وضع صورة لذلك الشخص على طاولته، ويمكنك أيضًا لصق الملاحظات أو لصق ملصقات عليها اقتباسات ملهمة ليراها أثناء كتابة الامتحان.

حافظ على السلام في المنزل

تحتاج اختبارات الكتابة إلى أقصى درجات الاجتهاد، ولتحقيق ذلك، يجب على الآباء الحفاظ على السلام في المنزل، وللتركيز والتفكير والكتابة، وهناك حاجة إلى جو هادئ، فحاول إعادة تهيئة أجواء قاعة الامتحانات الهادئة لطفلك في المنزل، ووجه تعليمات لأفراد الأسرة لتجنب استخدام الهواتف، وأغلق التليفزيون وامنحهم مساحة تقل فيها الضوضاء.