السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
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أستاذ علم نفس: الأسرة عليها دور في متابعة أطفالهم أثناء الامتحانات

جريدة الدستور

قالت رضوى غريب أستاذ علم النفس والعلوم السلوكية، إن الأسرة عليها دور كبير في متابعة أطفالهم أثناء الامتحانات بتحديد الهدف أمامهم ومساعدتهم في وضع الخطة المناسبة للمذاكرة وتخطي فكرة الكسل في التفكير، ويمكن كتابة تلك الخطة أمام الأطفال طول الوقت حتى يكون حافزا للطفل للاستمرار في التفوق والنجاح.

وأضافت «غريب» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، اليوم، أن الأسرة يجب أن تتابع هوايات الطفل ومعرفة ميوله وميزاته لتنمية المهارات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف الذي يريد تحقيقه عندما يكبر.

نصائح لعدم تشتت الطفل أثناء المذاكرة

وقدمت أستاذ علم النفس والعلوم السلوكية نصائح لعدم تشتت الطفل أثناء المذاكرة، مشددة على أنه يجب تفريغ البيئة المحيطة به من المشتات مثل الموبايل واللابتوب وغيره، وتوصيل فكرة أن الامتحانات هي التي سنحصل فيها على حصيلة التعب طول العام، وتخصيص مكان للمذاكرة للطفل، ويجب ألا يكون هذا المكان في جوار السرير حتى لا يتجه الطفل للنوم بدلا من المذاكرة.

أستاذ علم نفس الاسرة دور كبير متابعة أطفالهم الامتحانات متابعة

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