الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار على بعض المناطق

أمطار
أمطار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم اليوم الثلاثاء، يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

وقالت الأرصاد إن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

درجات الحرارة الأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة الأرصاد الجوية أبحاث الشمس

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