بروفايل.. من هى مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الجديدة؟

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بندب الدكتورة المهندسة مها محمد فهيم، الشاغلة لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات بالمستوى الوظيفي (العالية) بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمستوى الوظيفي (الممتازة)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/ 1/ 2023، ولمدة عام.

يأتى ذلك خلفا للمهندس علاء عبد الفتاح الذي تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي تولى هو الآخر رئاستها خلفا للدكتور عاصم الجزار عقب تولى الأخير حقيبة الإسكان، ومن قبلهم كانت الهيئة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

وهنا يتسائل الكثيرون.. من هي مها فهيم؟، وذلك لأنها ليست مشهورة ولا معروفة إعلاميا، هي معروفة فقط داخل أروقة الهيئة العامة للنخطيط العمراني والمتخصصين في مجالها.

وتعرف مها فهيم أيضا وسط كبار المتخصصين فى التخطيط العمراني كعلم يحسب له مشاركته فى إعداد المخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052 إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار، ليس هذا فحسب؛ بل ومعايشة ومتابعة تنفيذه، وتحديث المخطط بشكل دوري مستمر، وهي الرحلة التي كشفتها مها فهيم فى لقاء خاص لـ"الدستور".

شاركت مها فهيم مع الدكتور مصطفى مدبولي، عندما تولى رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني عام ٢٠٠٨ بالتزامن مع تعديل القانون، الذي أتاح للهيئة التخطيط على المستوى الاستيراتيجي القومي، نقلة تاريخية لأسلوب وطريقة التخطيط فى مصر، وعلى إثره خرج المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢، بشكل لم يترك شبرا فى مصر إلا وتجده داخل المخطط وهى أول مرة تحدث تخطيطيا في تاريخ مصر.