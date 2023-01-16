الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الجمارك»: مسموح بهدايا بنحو 10 آلاف جنيه لكل راكب قادم من الخارج

مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

قال إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم ضبط مستلزمات طبية مهربة اليوم بمصلحة الجمارك، مشيراً أن هذه الأدوية غير مصرح تداولها عبر الأفراد.

تهريب أدوات طبية

وأكد إبراهيم عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إن سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه ممنوع تهريب كميات كبيرة من الأدوية عبر الأشخاص، حيث استيرادها يتم عبر جهات رسمية وتفتيش أمنى مكثف.

جهود هيئة الجمارك

وأضاف في حديثه، أن الذهب والألماس الأكثر تهريباً هذه الفترة بهيئة الجمارك، ولهذا تم عمل الكثير من المخالفات والمحاضر الخاصة بتهريبها.

وأشار إلى، أنه لا يوجد قرارات صدرت من الجمارك بنقص الهدايا الذهبية أو العملات المتداولة عبر المطارات، معبراً: "مسموح بهدايا في حدود ١٠ آلاف جنيه لكل راكب قادم إلى مصر".

إبراهيم عبد اللطيف مصلحة الجمارك تهريب الجمارك مساء دى ام سى دي ام سي تهريب الادوية

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