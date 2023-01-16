خبيرة مصرفية تكشف أسباب انخفاض سعر الدولار بعد تخطيه 30 جنيهًا

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، إن بيان البنك المركزي رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، تمثلت في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أسباب عودة سعر الدولار للانخفاض مجددًا بعد تخطيه 30 جنيهًا، مؤكدة أن الانخفاض سببه دخول مستثمرين أجانب، وعوائد السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

أذون الخزانة تعبر على قوة الاقتصاد المصري

وتابعت، أن أذون الخزانة أصبحت تحقق عائد جيد جدًا، ودليل على قوة الاقتصاد المصري، مشيدة بما وصل إليه سعر الصرف الذي أدى لتحقيق البورصة مكاسب، خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن الحركة في سعر الصرف معبرة عن حركة النقد على مدار اليوم، ولدينا طفرة كبيرة في سوق الإنتربنك خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن “ارتفاع وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه؛ أمر يحدُث في كل دول العالم، والبنك المركزي قدم تغطية لكل طلبات المستثمرين، وعملاء البنوك من الدولار”.