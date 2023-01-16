أمين «الأعلى للآثار»: اكتشاف أول بردية كاملة منذ 100 عام بمنطقة سقارة

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف بردية بمنطقة آثار سقارة ضمن الكشف الأثري الأخير، لافتا إلى أنها تعد أول بردية كاملة يتم الكشف عنها منذ أكثر من 100 عام.

وتابع وزيري في تصريحات له، أن أعمال الترميم والمعالجة التي أجريت للبردية، كشفت عن احتوائها على نصوص من كتاب الموتي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنظيفها وترميمها وترجمتها من الهيراطيقية إلى الهيروغليفية واللغة العربية، تمهيداً لعرضها بأحد المتاحف المصرية بعد أن أوصت لجنة سيناريو العرض المتحفي بعرضها.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة السياحة والآثار، التي استضافها المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الإثنين، بمناسبة العيد الـ26 للآثريين المصريين، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

وأعلن "وزيرى" أنه خلال الفترة المقبلة من المقرر الإعلان عن كشف أثري مهم بمنطقة آثار دهشور جار العمل عليه الآن.

وأشار عيسى خلال كلمته، إلى أن ما تبرزه الاكتشافات والافتتاحات الأثرية العديدة التي قاموا وما زالوا يقومون بها مما يسهم في الترويج السياحي لمصر وجذب أنظار العالم إليها، مؤكدًا أن الآثار المصرية الثرية والمتنوعة هي خير سفير لمصر بالخارج.

وأوضح أن الكثير من السائحين حول العالم لديهم شغف كبير بالحضارة المصرية القديمة، وهو ما أكدته نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حيث جاءت شريحة السائحين الذين يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار من أكثر الشرائح التي لديها طلب كبير على زيارة المقصد السياحي المصري.