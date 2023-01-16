الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمين «الأعلى للآثار»: اكتشاف أول بردية كاملة منذ 100 عام بمنطقة سقارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف بردية بمنطقة آثار سقارة ضمن الكشف الأثري الأخير، لافتا إلى أنها تعد أول بردية كاملة يتم الكشف عنها منذ أكثر من 100 عام.

وتابع وزيري في تصريحات له، أن أعمال الترميم والمعالجة التي أجريت للبردية، كشفت عن احتوائها على نصوص من كتاب الموتي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنظيفها وترميمها وترجمتها من الهيراطيقية إلى الهيروغليفية واللغة العربية، تمهيداً لعرضها بأحد المتاحف المصرية بعد أن أوصت لجنة سيناريو العرض المتحفي بعرضها.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة السياحة والآثار، التي استضافها المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الإثنين، بمناسبة العيد الـ26 للآثريين المصريين، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

وأعلن "وزيرى" أنه خلال الفترة المقبلة من المقرر الإعلان عن كشف أثري مهم بمنطقة آثار دهشور جار العمل عليه الآن.

وأشار عيسى خلال كلمته، إلى أن ما تبرزه الاكتشافات والافتتاحات الأثرية العديدة التي قاموا وما زالوا يقومون بها مما يسهم في الترويج السياحي لمصر وجذب أنظار العالم إليها، مؤكدًا أن الآثار المصرية الثرية والمتنوعة هي خير سفير لمصر بالخارج.

وأوضح أن الكثير من السائحين حول العالم لديهم شغف كبير بالحضارة المصرية القديمة، وهو ما أكدته نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حيث جاءت شريحة السائحين الذين يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار من أكثر الشرائح التي لديها طلب كبير على زيارة المقصد السياحي المصري.

اثار آثار سقارة بريدية سياحة كشف أثري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

اتحاد الكرة يخلى مسئوليته عن عواقب مشاركة «كهربا» مع الأهلى

بعد تردى الأوضاع.. فادى عاكوم: اجتماع باريس حل سياسى ساخر للأزمة اللبنانية

السكة الحديد: إيرادات الهيئة بلغت 10 مليارات جنيه خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب