«اتصالات النواب» تناقش طلب إحاطة حول إنشاء مدرسة تكنولوجية بكفر الشيخ

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة كفرالشيخ.

واستعرضت هيام الطباخ، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، قائلة: "تقدمت بطلب إحاطة في دور الانعقاد الثاني لإنشاء مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة كفر الشيخ، وانتهت التوصيات باللجنة بالموافقة فعلياً من لجنة الاتصالات، والبدء بتحديد موعد لجنة من الأطراف المختصة وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم لفحص الأماكن".

وتابعت الطباخ "قمت مع مديرية التربية والتعليم باختيار 4 مدارس على نطاق المحافظة، وتم إرسالهم رسميا عن طريق مديرية التربية والتعليم، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة جدية من توصيات اللجنة".

ولفتت إلى أن we هي أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة للعمل بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة، وهي مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بنزول لجنة من وزارة الاتصالات و"المصرية للاتصالات" ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وبرفقة النائبة هيام الطباخ، يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، في محافظة كفر الشيخ لمعاينة المدرسة التي سيتم اختيارها لتصبح مدرسة we للاتصالات والتكنولوجيا التطبيقية.