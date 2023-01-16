مونديال اليد: إيران تتأهل بمساعدة أوربية.. وآيسلندا تقضى على آمال كوريا

انتهت مباريات السابعة مساء من منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في إطار دور المجموعات التمهيدي لبطولة العالم لليد.

وفاز منتينيجرو على شيلي بنتيجة 35/33 في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

وضمن منتينيجرو التأهل عن هذه المجموعة بالمركز الثاني خلف إسبانيا الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة وقبل خوض مباراته الأخيرة أمام إيران بعد قليل.

أما شيلي فقد تبخرت آمالها رسميا في التأهل للدور التالي لتنتقل لمنافسات بطولة كأس الرئيس.

وضمنت إيران التأهل رفقة منتنيجرو وإسبانيا قبل انطلاق مباراتها الأخيرة مع إسبانيا.

وفي المجموعة الثانية حسمت فرنسا صراع الصدارة مع سلوفينيا بعد أن تغلبت عليها في مواجهة أوروبية قوية بنتيجة 35/31.

انتهى الشوط الأول 16/14 وبفارق هدفين للديوك قبل أن يتضاعف هذا الفارق خلال الشوط الثاني وتنتهي المباراة 35/31.

وتلعب السعودية بعد قليل مباراة صعبة للغاية أمام بولاندا صاحبة الأرض من أجل حسم مقعد التأهل الثالث عن هذه المجموعة.

وحسم منتخب البرازيل صراع المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد تغلبه على كاب فيردي بصعوبة 30/28.

ورغم خسارة وصيف إفريقيا إلا أنه ضمن التأهل عن هذه المجموعة في المركز الثالث حيث يمتلك نقطتين في رصيده من الفوز على أورجواي في المباراة الأولى.

أما أورجواي فتبدو فرصتها للتأهل شبه مستحيلة حيث تخوض مباراتها الأخيرة بعد قليل أمام السويد وصيفة العالم ومتصدرة هذه المجموعة ليقترب السليستي بشكل كبير من الانتقال لكأس الرئيس.

وأصبحت كوريا الجنوبية ثالث المغادرين نحو كأس الرئيس رسميا بعد خسارتها الثالثة على التوالي أمام أيسلندا هذه المرة 25/38 في المجموعة الرابعة.

ورفعت أيسلندا رصيدها لأربع نقاط ضمنت بها التأهل رسميا فيم تنتظر ترتيبها النهائي عقب نهاية المباراة الثانية بين البرتغال والمجر.

ويتأهل عن كل مجموعة ثلاثة منتخبات لتكوين مجموعة واحدة في الدور الرئيسي مع المتأهلين الثلاثة عن المجموعة التالية لها.

ويصعد كل منتخب للدور الرئيسي بالنقاط التي جمعها من المتأهلين معه من المجموعة.