الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أزمات التحكيم مستمرة.. علام يرفض الاجتماع بحكام الدرجة الأولى والثانية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

تجاهل جمال علام رئيس اتحاد الكرة، طلب حكام الدرجة الأولى، بدعوته للاجتماع بهم اليوم، لحل بعض المشكلات التي تواجههم في ظل تجاهل لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبيرج لهم .

وتواجد عدد من حكام الدرجات المختلفة داخل مقر اتحاد الكرة، لتقديم عدد من الاعتراضات الخاصة بالتعينات وعدم الحصول على مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.

وطلب قضاة الملاعب الاجتماع مع مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية ، إلا أنهم فشلوا في عقد جلسة لحل الأزمة، بسبب تهرب أعضاء الجبلاية من الاجتماع بهم مما أدى لبقائهم داخل مقر الجبلاية حتى المساء.

وتحجج جمال علام بعدم وجود أي وقت لديه للاجتماع بهم في ظل انشغاله بالاجتماع مع كلاتنبيرج لمناقشة أزمات التحكيم وكذلك التواصل مع مسؤولي الأهلي بشأن أزمة محمود كهربا .

وهو ما زاد من أزمات التحكيم التي باتت مستمرة طوال الوقت، بسبب الشكاوى المتكررة من جانب الأندية .

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتواجد فيها حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة داخل اتحاد الكرة لطلب الاجتماع مع مجلس جمال علام.

وشهدت الفترة الأخيرة موجة غضب ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بشأن الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في العديد من المباريات بالدرجات المختلفة من المسابقات المحلية ، فضلاً عن ظاهرة الاعتداء على قضاة الملاعب سواء من قبل عناصر اللعبة أو الجماهير ومسؤولي الأندية.

وظهرت العديد من الأخطاء التحكيمية خلال المباريات مع انطلاق الموسم الجديد للمسابقات المحلية 2022-2023 ، فضلاً عن الأزمات الأخرى مثل المستحقات المتأخرة، بجانب اعتراضات بعض قضاة الملاعب على التعيينات خلال مباريات الأقسام المختلفة.

وظهرت خلال الأيام الماضية مطالب بالإطاحة برئيس لجنة الحكام مارك كلاتينبرج لعدم تطوير مستوى التحكيم المصري خلال الفترة الماضية مع اقتراب نهاية الدور الأول من الدوري الممتاز.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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