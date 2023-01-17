الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 17-1-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 17-1-2023 من أكثر الأمور التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حيث يتابع المواطنين أسعار الصرف داخل البنوك المصرية بشغف لأنها تؤثر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية للمستهلكين السلع الاستراتيجية والترفيهية.


سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 17-1-2023


يمكن متابعة سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 17-1-2023  من خلال موقع الدستور الإلكتروني عبر لوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وهى كالتالى:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.56 جنيه للشراء و29.67 جنيه للبيع.

وصل سعر تداول الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 29.61 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

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بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والاسكان نحو 29.5 جنيه للشراء و29.6 جنيه للبيع.


في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى 29.51 جنيه للشراء و29.61 جنيه للبيع.

 

في بنك القاهرة قدر الدولار بنحو 29.5 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.


في بنك العربي الأفريقي سجل الدولار الأمريكي نحو 29.5 جنيه للشراء و 29.6 جنيه للبيع.


في بنك مصر وصل الدولار إلى 29.55 جنيه للبيع و29.51 جنيه للشراء.


في البنك الأهلي المصري وصل الدولار إلى 29.5 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل سعر صرف العملة الأمريكية إلى 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

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سجل اليورو 31.98 جنيه للشراء و32.09 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 36.11 جنيه للشراء و36.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 7.86 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 96.76 جنيه للشراء و97.10 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.04 جنيه للشراء و8.068 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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