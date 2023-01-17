الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفكر موريتانى: مصر حققت نهضة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المفكر الموريتاني محمد سالم ولد الداه مدير المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، إن الدولة المصرية حققت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى سياسات ناجحة في جميع المجالات.

 

وأضاف المفكر الموريتاني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط - أن مصر تعيش استقرارا ونجاحات ملحوظة بالرغم من الأزمة العالمية، منوها بنجاح القوات المسلحة وقوات الأمن في بسط الأمن بأرض مصر، وقهر الجماعات الإرهابية ما مكن مصر من إرساء نهضة تنموية وعمرانية.

 

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية تشكل ثورة في مجال الرقي بالمجتمعات، مؤكدا أن ما تعيشه مصر اليوم لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة المبذولة في ظل قيادة الرئيس السيسي.

 

وتابع أن مصر تعيش نهضة كبيرة، وموريتانيا كغيرها من الأقطار العربية تسعى للاستفادة من هذا النجاح والتميز من الشقيقة الكبرى التي تمثل دورا رائدا وثقلا عربيا بامتياز، وتريد الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة كما تسعى لاستنهاض رجال الأعمال المصريين للاستثمار في موريتانيا من أجل النهوض.

 

وقال: "نحن في نواكشوط نسعى لتعزيز التعاون مع مصر، وتعزيز التبادل التجاري من خلال فتح أسواق جديدة للمنتج المصري في موريتانيا ودول الجوار".

 

وأضاف: "نرى أن مصر تشهد اليوم نهضة عمرانية مثيرة للانتباه، ومكنت الجهود المتواصلة خلال الأعوام القليلة الماضية من تحقيق الكثير، وأثارت اهتمام العالم أجمع ونحن اليوم في موريتانيا نسعى للاستفادة من هذا النجاح المنقطع النظير".

 

وتابع: "نعتقد أن تفعيل التعاون المصري الموريتاني سيتحقق بشكل أكبر وبوتيرة أسرع من خلال تعزيز التواصل بين مفكري البلدين والإعلاميين والمثقفين ونرى أن تنشيط التجارة البينية سيسرع ببلوغ الأهداف التي يطمح إليها البلدان".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

مفكر موريتانى: مصر حققت نهضة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال سيواصل جرائمه طالما بمنأى عن العقاب

تنفيذا لوعد محافظ بورسعيد.. «أم محمد» تؤدى العمرة بعد 55 عاما من الكفاح

خبير اقتصادى يكشف سبب طرح البنوك لشهادات الـ25% (فيديو)

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب