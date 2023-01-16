أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: الرئيس يفتح أبواب رزق جديدة يوميًا

دعمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أصحاب المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، من خلال تسهيل الإجراءات لاستخراج الأوراق لأصحاب تلك المشروعات، إلى جانب توفير القرض بدون فوائد لتوفير مصدر رزق ثابت ومساعدة أصحاب المشاريع.

صعوبة الإجراءات وقفت حائلًا أمام تنفيذ أى مشروع

في ذلك السياق، قال محمود عبدالكريم،٣٠ عامًا، أحد سكان مدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، إنه سعى للحصول على قرض لفتح مخبز للعيش البلدى فى المنطقة منذ سنوات، لكن الإجراءات الروتينية أعاقته، لافتًا إلى أنه تراجع أكثر من مرة عن تنفيذ المشروع، وبدأ التفكير فى أمور أخرى، مضيفًا: «صعوبة الإجراءات وقفت حائلًا أمام تنفيذ أى مشروع أقدم عليه».

وأوضح «عبدالكريم» أنه تحدث مع القائمين على «حياة كريمة» وفرق البحث والرصد الميداني التابعة لها، وأخبرهم بأنه يأمل فى إتمام مشروع عمره، مؤكدًا أن المبادرة ساعدته من خلال تسهيل حصوله على قرض المشروعات المتوسطة لشراء مكان يطابق المواصفات التى أقرتها الدولة، علاوة على تذليل عقبة الترخيص الحكومية، إذ عاونته المبادرة فى ضمه لمنظومة الخبز المدعم، متابعًا: «تحاول المبادرة مد يد العون للشباب بشكل كبير».

وأشار إلى أن المبادرة صممت أكشاكًا لتوزيع الخبز المدعم على المواطنين ببطاقات التموين، وأصبح هو واحدًا من المخابز الأساسية التى تمد الكشك بالخبز، معلقًا: لم تتركنى «حياة كريمة» إلا والمشروع قائم وبدأ ينتج بالفعل، مضيفًا: «خلال وقت قصير جدًا عرفنى المواطنون وازدادت أعدادهم، وخلال الأشهر المقبلة، سأبدأ فى جنى الأرباح».

وأكد «عبدالكريم» أن «حياة كريمة» تعمل بشكل دءوب على ملف المشروعات، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يسهم فى تقليل نسبة البطالة، علاوة على تنمية مهاراتهم، من خلال تنظيم دورات لتأهيلهم لسوق العمل والحرف اليدوية والمهن، بالإضافة إلى دورات تدريبية لتعليم أصحاب المشروعات الطرق السليمة للإدارة وطريقة تخطى المشكلات والعواقب وكيفية تخفيف النفقات.

وأضاف: «المبادرة الرئاسية علمتنا كل شىء يخص المشاريع وتساندنا بكل ما نحتاج إليه وتقدم لنا خدمة الاستشارات فى حال وجود عقبات»، مشيرا إلى أنه يأمل فى استمرار المبادرة فى تقديم الدعم لأصحاب المشروعات، خاصة أن أجواء العمل مضطربة بسبب الموجة الرابعة من تفشى فيروس كورونا المستجد والخوف الدائم من فشل المشروعات.

واختتم: «الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد ببيئة جديدة للقرى والريف والمناطق الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وبالفعل رأينا ذلك يحدث على أرض الواقع ولمسناه فى حياتنا اليومية ومصدر رزقنا».