الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد شهر رمضان في مصر 2023 وإمساكيته في القاهرة

شهر رمضان
شهر رمضان

تفصلنا أسابيع قليلة، عن بداية شهر رمضان 2023 الذي ينتظره المسلمون كل عام، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري.

ولشهر رمضان طقوس خاصة لدى المسلمون، وحددت البحوث الفلكية موعد بدايته ولكن لابد من انتظار رؤية الهلال في يوم 29 شعبان من كل عام.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد شهر رمضان في مصر 2023 وإمساكايته في القاهرة.

موعد شهر رمضان 2023

حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان ليكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، ولا يعتمد المسلمون في صوم شهر رمضان على الحسابات الفلكية وإنما على رؤية الهلال الذي تستطلعه دار الإفتاء المصرية خلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

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إمساكية شهر رمضان 2023

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:39 ص06:04 ص12:10 م03:38 م06:15 م07:45 م
الجمعة224 مارس، 202304:38 ص06:03 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
السبت325 مارس، 202304:37 ص06:02 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
الأحد426 مارس، 202304:36 ص06:00 ص12:09 م03:38 م06:17 م07:47 م
الأثنين527 مارس، 202304:34 ص05:59 ص12:08 م03:38 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:33 ص05:58 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
الأربعاء729 مارس، 202304:32 ص05:57 ص12:08 م03:38 م06:19 م07:49 م
الخميس830 مارس، 202304:29 ص05:54 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
الجمعة931 مارس، 202304:28 ص05:53 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
السبت1001 أبريل، 202304:26 ص05:52 ص12:07 م03:38 م06:21 م07:51 م
الأحد1102 أبريل، 202304:25 ص05:51 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:24 ص05:50 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:22 ص05:48 ص12:06 م03:38 م06:23 م07:53 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:21 ص05:47 ص12:05 م03:38 م06:23 م07:53 م
الخميس1506 أبريل، 202304:19 ص05:46 ص12:05 م03:38 م06:24 م07:54 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:18 ص05:45 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
السبت1708 أبريل، 202304:17 ص05:44 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
الأحد1809 أبريل، 202304:15 ص05:43 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:14 ص05:41 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:13 ص05:40 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:11 ص05:39 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الخميس2213 أبريل، 202304:10 ص05:38 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:09 ص05:37 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
السبت2415 أبريل، 202304:07 ص05:36 ص12:03 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأحد2516 أبريل، 202304:06 ص05:35 ص12:02 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:05 ص05:34 ص12:02 م03:38 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:03 ص05:33 ص12:02 م03:37 م06:31 م08:01 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:02 ص05:31 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
الخميس2920 أبريل، 202304:01 ص05:30 ص12:02 م03:37 م06:33 م08:03 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:00 ص05:29 ص12:01 م03:37 م06:33 م08:03 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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