موعد شهر رمضان في مصر 2023 وإمساكيته في القاهرة

تفصلنا أسابيع قليلة، عن بداية شهر رمضان 2023 الذي ينتظره المسلمون كل عام، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري.

ولشهر رمضان طقوس خاصة لدى المسلمون، وحددت البحوث الفلكية موعد بدايته ولكن لابد من انتظار رؤية الهلال في يوم 29 شعبان من كل عام.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد شهر رمضان في مصر 2023 وإمساكايته في القاهرة.

موعد شهر رمضان 2023

حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان ليكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، ولا يعتمد المسلمون في صوم شهر رمضان على الحسابات الفلكية وإنما على رؤية الهلال الذي تستطلعه دار الإفتاء المصرية خلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

إمساكية شهر رمضان 2023