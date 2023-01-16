موعد أول أيام شهر رجب 2023 وأفضل أدعية الإسراء والمعراج

يكثر البحث عن موعد أول أيام شهر رجب 2023، والذي منه يبدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم، ويكون هذا الشهر بداية شد الهمة من أجل كثرة الصوم والتعبد والتقرب إلى الله ليعقبه شهر شعبان ثم رمضان.

موعد أول أيام شهر رجب 2023

نعرض لكم في التقرير التالي موعد أول أيام شهر رجب 2023 والأدعية المستحبة في هذا الشهر الكريم.

7 أيام فلكية تبقت على بداية شهر رجب للعام الهجري 1444، حيث يكون يوم واحد رحب هو يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023، وذلك بحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وبشكل رسمي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر رجب يوم الأحد 22 يناير 2023، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة عبر الطرق الشرعية.

التعريف بشهر رجب الشهر السابع هجريًا

ويُسَمَّى شهر رجب بـ"رجب الحرام"؛ وذلك لأنه أحد الشهور الأربعة الحرام وفقًا لنص الآية 36 من سورة التوبة (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ).

والأشهر الحُرُم هي ذو القِعْدة وذو الحِجَّة والمُحَرَّم ورجب، وشهر رجب وقعت فيه حادثةُ الإسراءِ والمعراج، وفي مُنتصف شهر رجب في السّنة الثانية للهجرة أمر الله بتحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المُشرفة، كما ورد عن ابن عبّاس.

وحث الرسول صلى اللّه عليهِ وسلم- على الصيام في شهر رجب باعتباره من الأشهر الحرم، وذلك حين جاءَهُ رجُلٌ من أهِله وقد عذَّب نفسَه بالصيام فطَلب الرسول-عليهِ الصّلاةُ والسّلام-منه أن يصوم شهر رمضان ويومًا من كلِّ شهر٬ ثم قال لهُ الرّجُل زدني٬ فطلب منه أن يصوم يومين٬ فقال الرَّجُل زدني٬ ثم قال : صُم ثلاثة أيام٬ ثمَّ قال زدني فقال : صُم من الحُرُم.

الأدعية المستحبة في شهر رجب

«إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني – اللهم انى أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي».

«اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك».

«اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».