هل أُجبرت وزيرة الدفاع الألمانية على الاستقالة؟.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الحقيقة

كشف مرزوق عربي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من ألمانيا، حقيقة إجبار وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت على تقديم استقالتها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزيرة الدفاع الألمانية هي من تقدمت بالاستقالة للمستشار الألماني بشكل طوعي، ولكنها لم تُجبر بل دُفعت لهذا الأمر.

وأضاف أن وسائل الإعلام الألمانية كانت ضدها منذ العام الماضي، بسبب أدائها والأخطاء التي ارتكبتها أيضا خلال فترة وجودها بالوزارة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان الألماني كانوا ضدها بشكل كبير، وعلى رأسهم ماركس دودا، وهو رئيس وزراء ولاية بايرن.

وعن الأخطاء التي ارتكبتها، أوضح أن هناك ثلاثة أسباب للاستقالة ترجع إلى شهر أبريل من العام الماضي، بعد اصطحاب نجلها على طائرة تخص وزارة الدفاع الألمانية دون وجود أسباب منطقية، حيث كان يذهب لأسباب شخصية فاصطحبته معها، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

وتابع: «مطالبتها بتزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح للدفاع عن أراضيها، تعارضت مع إرسالها 50 ألف خوذة فقط لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يعد ازدواجية، فكيف تطالب بتزويد أوكرانيا بالسلاح وتبعث فقط 50 ألف خوذة للجنود الأوكرانيين؟!».

وواصل: «هناك أزمة تخص الجيش الألماني، وبعض المعدات، حيث هناك دبابة تعرف بالبومة، والتي تعاقد الجيش الألماني على شراء الكثير منها، ليتم اكتشاف أن هذه الصفقة تعاني من عيوب فنية كثيرة»، موضحا أن الفيديو الذي بثته عبر حسابها قبل أسبوعين وحديثها عن الحرب الأوكرانية وخلفها ألعاب نارية مما تسبب في عدم وضوح صوتها، قلب المعارضة عليها.