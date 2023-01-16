الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل أُجبرت وزيرة الدفاع الألمانية على الاستقالة؟.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الحقيقة

وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية لامبريشت

كشف مرزوق عربي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من ألمانيا، حقيقة إجبار وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت على تقديم استقالتها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزيرة الدفاع الألمانية هي من تقدمت بالاستقالة للمستشار الألماني بشكل طوعي، ولكنها لم تُجبر بل دُفعت لهذا الأمر.

وأضاف أن وسائل الإعلام الألمانية كانت ضدها منذ العام الماضي، بسبب أدائها والأخطاء التي ارتكبتها أيضا خلال فترة وجودها بالوزارة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان الألماني كانوا ضدها بشكل كبير، وعلى رأسهم ماركس دودا، وهو رئيس وزراء ولاية بايرن.

وعن الأخطاء التي ارتكبتها، أوضح أن هناك ثلاثة أسباب للاستقالة ترجع إلى شهر أبريل من العام الماضي، بعد اصطحاب نجلها على طائرة تخص وزارة الدفاع الألمانية دون وجود أسباب منطقية، حيث كان يذهب لأسباب شخصية فاصطحبته معها، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

وتابع: «مطالبتها بتزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح للدفاع عن أراضيها، تعارضت مع إرسالها 50 ألف خوذة فقط لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يعد ازدواجية، فكيف تطالب بتزويد أوكرانيا بالسلاح وتبعث فقط 50 ألف خوذة للجنود الأوكرانيين؟!».

وواصل: «هناك أزمة تخص الجيش الألماني، وبعض المعدات، حيث هناك دبابة تعرف بالبومة، والتي تعاقد الجيش الألماني على شراء الكثير منها، ليتم اكتشاف أن هذه الصفقة تعاني من عيوب فنية كثيرة»، موضحا أن الفيديو الذي بثته عبر حسابها قبل أسبوعين وحديثها عن الحرب الأوكرانية وخلفها ألعاب نارية مما تسبب في عدم وضوح صوتها، قلب المعارضة عليها.

حقيقة إجبار وزيرة الدفاع الألمانية تقديم استقالتها دوافع الاستقالة القاهرة الإخبارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

«القوى العاملة» تصدر كتابًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

«القاهرة الإخبارية» تكشف أسباب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى النمسا بنسبة 16.1%

غرفة التطوير وشعبة الاستثمار تطرحان حلولًا لتخفيف آثار الأزمة على الشركات العقارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب