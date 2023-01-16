محافظ دمياط تتابع ميدانيًا أعمال الرصف في طريق «مشرفة» وإصلاح خط مياه

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم، جولة ميدانية استهلتها بمتابعة الأعمال الجارية لترميم الأجزاء التي تم قطعها بطريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" نتيجة الأعمال الاضطرارية التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإصلاح كسور المياه ببعض القطاعات، حيث أكدت على سرعة الانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذها وفقًا للمعايير التى تم اتباعها خلال تطوير الطريق.

وعلى جانب آخر، واصلت الدكتورة منال عوض، جولتها بتفقد طريق السيالة - بورسعيد لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورصفه بالأسفلت، حيث تضمن المشروع توسعة الطريق لتصبح الحارة الواحدة بعرض ١٢ مترًا ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وإعادة تخطيط الميدان وإحلال أعمدة الإنارة وإنشاء ساحات انتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية و أرصفة جانبية ببلاطات الانترلوك، علاوة على إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد ١٧ بالوعة، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال لشبكات المرافق بالمنطقة و تعديل أماكن الدورانات بما يتناسب مع الدراسات المرورية ومطالب المواطنين.

وبحثت الدكتورة منال عوض، خطة إنشاء ميدان ببداية الطريق وذلك بما يتناسب مع الاشتراطات المرورية لاستكمال خطة تطوير هذا المحور المرورى المهم الذي يربط بين طريقا دمياط/ بورسعيد والدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية".

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الموقف الخاص بعمارات إسكان الأسر الأولى بالرعاية وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورأفت نور، مدير عام الشؤون المالية والإدارية وممثلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

فيما تم استعراض الملفات المُتعلقة بالوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية بدمياط ورأس البر، وأيضًا متابعة إجراءات المستحقين ممن ينطبق عليهم الشروط للتسكين بوحدات الأولى بالرعاية.

كما تابعت المحافظ، ما تم تنفيذه من إجراءات لتحصيل المديونيات المستحقة على تلك الوحدات وذلك لإنشاء صندوق خاص بالصيانة للاستفادة من تلك المتحصلات فى تنفيذ أعمال الصيانة على تلك الوحدات للحفاظ عليها وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، موجهة بإعداد حصر شامل لوحدات الإسكان الاقتصادي والإداري والصناعي، وتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات تغيير الاستخدام للتصالح عليها، حيث أكدت أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع التوجيهات الخاصة بتلك المنظومة دوريًا.