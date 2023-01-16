تصاعد دخان كثيف فى شقة وزيرة الدفاع الألمانية عشية تقديم استقالتها

تصاعد دخان كثيف في شقة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، مساء الأحد، عشية تقديم استقالتها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، نقلا عن مصادر لها، أن السبب كان إكليل إضاءة يستخدم خلال عيد الميلاد، وتمكنت الوزيرة بنفسها من إطفاء الحريق حتى قبل وصول سيارة الإطفاء.

وقالت الصحيفة: "في حوالي الساعة 13.50 دقيقة من يوم الأحد، أبلغ شهود عيان عن دخان من شقة الوزيرة في منطقة فريدريشاين في العاصمة برلين، وتمكنت الوزيرة من إطفاء الحريق بنفسها قبل وصول رجال الإطفاء".

ولفتت الصحيفة إلى أن سبب الدخان وجود إكليل الزهور المضاءة، حيث جرت العادة في ألمانيا على إضاءة مجموعة من الشموع الكهربائية حتى يوم الأحد الأخير قبل عيد الميلاد، لكن لم تقم الوزيرة حتى أمس بإطفاء هذه الشموع.

وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت تقدم استقالتها للمستشار الألمانى

وتقدمت وزيرة الدفاع الألمانية باستقالتها للمستشار الألماني أولاف شولتس، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» العالمية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد قالت، الجمعة، إن وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، تخطط للاستقالة، وأفادت صحيفة "بيلد" الالمانية، نقلاً عن عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر أن وزيرة الدفاع تعتزم الاستقالة.

وأضافت الصحيفة أن "لامبريخت" قررت التنحي للسماح ببداية جديدة في الوزارة لكن الموعد المحدد لمغادرتها لم يتضح بعد.

فيما قال موقع دويتشه فيله: إن صورة "لامبريخت" اهتزت بشكل أكبر بسبب مقطع فيديو غير موافق لمناسبة الأعياد، قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها. وفي الربيع واجهت مشاكل أيضا بعد استخدام ابنها مروحية للقوات المسلحة من أجل قضاء عطلة في جزيرة سيلت الألمانية. وفي يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.