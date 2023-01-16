الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقرار أسعار الذهب عالميا عند 1900 دولار للأوقية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهب عالميا فوق مستوى 1900 دولار للأوقية، بعد أن أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى انتعاش الآمال في بطء وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة.

وأغلق سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات نهاية تعاملات الأسبوع، على انتعاش بنحو 0.05% ليصل إلى 1920.80 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.12% لتبلغ 1917.90 دولار.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات تراجع أسعار المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

وعبر أعضاء بمجلس الاحتياطي الاتحادي عقب البيانات عن ارتياحهم لاستمرار التضخم في الانحسار في ديسمبر مما يمهد الطريق إلى خفض وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في فبراير.

- ارتفاع أسعار الفضة 0.62 %

وعن أسعار باقي المعادن الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة 0.62 % إلى 24.523 دولار للأوقية.

فيما انخفض سعر البلاتين 0.29 % إلى 1072.50 دولار، وتراجع البلاديوم 1.55 % إلى 1764.03 دولار.

ويرى بنك غولدمان ساكس الأمريكي   أن معدن الألمنيوم، المستخدم في صناعة كل شيء بدءا من عبوات المشروبات الغازية المعدنية إلى أجزاء الطائرات، سيرتفع إلى 3750 دولارا للطن في الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وقال المحللون إنه في ظل مخزونات عالمية منظورة تبلغ فقط 1.4 مليون طن، بانخفاض قدره 900 ألف طن عما كان قبل عام، وتمثل حتى الآن المخزون الأدنى منذ عام 2002، وأضافوا أن عودة العجز الكلي ستؤدي بشكل سريع إلى إثارة مخاوف تتعلق بندرة المعدن.

ووفقا وكالة "بلومبرغ" للأنباء، يوم الأحد، قال محللون من بينهم نيكولاس سنودون وأديتي راي في مذكرة للعملاء، إنه من المرجح أن يبلغ سعر معدن الألمنيوم 3125 دولارا للطن هذا العام في لندن.

ليرتفع الألمنيوم بذلك من السعر الحالي البالغ 2595 دولارا للطن، لتسجل أسعاره صعودا أكثر من الارتفاعات التي يحققها الذهب، ويأتي ذلك التوقع الجديد لسعر الألمنيوم بالمقارنة مع توقعات سابقة لـ"غولدمان ساكس"، كانت تتحدث عن 2563 دولارا للطن.

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أسعار الذهب عالميا التضخم الولايات المتحدة سعر الفائدة العقود الأمريكية الآجلة للذهب رفع الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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