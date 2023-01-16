الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة عبرية: سفينتان حربيتان إيرانيتان «تهزان» أروقة الحكم فى إسرائيل

سفن حربية
سفن حربية

تساءلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن السبب وراء الخوف والقلق بأروقة الحكم في إسرائيل من وجود سفينتين حربيتين إيرانيتين في المياه الإقليمية الأسترالية. 

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن هناك حالة من القلق في إسرائيل على خلفية وجود أو وصول سفينتين حربيتين إيرانيتين إلى المياه الإقليمية لأستراليا أو بالقرب منها.

وأوضحت الصحيفة أن السفينتين الإيرانيتين تقومان باختبار قدرات البحرية الإيرانية على مسافات بعيدة من الشواطئ الإيرانية، حيث ترغب إيران في الظهور أمام العالم، وخاصة أمريكا وإسرائيل أنها لا تخشى العقوبات المفروضة عليها من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن السفن الإيرانية تحاول القيام بجولة حول العالم، بدعوى أن لدى طهران أذرع بحرية طويلة المدى، فضلا عن أن القيادات الإيرانيين يرغبون في التطوير المستمر للسلاح النووي.

ولفتت إلى أن إيران تقوم أيضا بتصدير النفط وتسارعت عملية تصديرها بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى كل من الصين وسوريا وفنزويلا.

وكان قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، التخطيط للتواجد في قناة بنما.
 

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