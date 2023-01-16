الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. محمود وادى يعلن رحيله عن بيراميدز إلى طلائع الجيش

محمود وادي ورمضان
محمود وادي ورمضان صبحي

أعلن محمود وادي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى طلائع الجيش.

وقال وادي في تصريحات تليفزيونية: "أشكر بيراميدز على الفترة التي قضيتها في الفريق ولكن الوقت طال وأنا لم أحصل على دقائق كافية للمشاركة".

وأضاف: "بعد ذلك استخرت الله ورحبت بقرار الانتقال إلى طلائع الجيش من أجل المشاركة في المباريات لوقت أطول".

محمود وادي كان قد انضم لصفوف بيراميدز في نوفمبر 2020 قادمًا من المصري البورسعيدي بعقد لمدة 4 سنوات.
 

محمود وادي بيراميدز طلائع الجيش الدورى المصرى

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