الأحد 15 يناير 2023
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مصر

مدبولي يتفقد جناح «السكر للصناعات التكاملية» بـ«أهلا رمضان» في الجيزة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي يتفقد جناح السكر للصناعات التكاملية

استقبل اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذى للشركة بجناح شركة السكر والصناعات التكاملية، مساء اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء على هامش افتتاح رئيس الوزراء معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.

أحمد راشد محافظ الجيزة اتحاد الغرف التجارية احمد سمير وزير التجارة والصناعة احتياج احتياجات احتياجات المواطنين اهلا رمضان التموين والتجارة التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية

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