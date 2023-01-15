الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ولادة طبيعية لتوأم ثلاثى داخل مستشفى الدلنجات المركزى

الأطفال
الأطفال

نجح الفريق الطبى بمستشفى الدلنجات المركزي بمحافظة البحيرة من توليد سيدة حامل فى 3 توائم ولادة طبيعية تحت قيادة مدير المستشفى الدكتور مهدى هيوب، ورئيس قسم النساء والتوليد الدكتور على الجزار، واستشارى النساء والتوليد الدكتور أحمد مفيد هندى، وإخصائي النساء والتوليد الدكتور محمد طايل، والدكتورة ريهام بشارى والنواب الدكتور محمد زيدان والدكتورة إسراء محمد، وطاقم التمريض بالعمليات وحالة الأم وأطفالها مستقرة وبصحة جيدة.

وقال الدكتور مهدى هيوب، مدير مستشفى الدلنجات المركزي  إن الحالة حضرت إلى المستشفى بعد أن رفض العديد من المراكز الطبية استقبالها، وفور وصول الحالة للمستشفى تم استقبالها بقسم النساء والتوليد، وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة، وتم تجهيز كافة المستلزمات، وتبليغ طبيب الأطفال والحضانة،  وتمت الولادة على الفور مشيرا إلى أن حالة الاطفال والام بصحة جيدة، وتم حجزهم داخل المستشفى تحت الملاحظة.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والأستاذ الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بالتأكيد على أهمية الولادة الطبيعية، وتشجيعها والحد من الولادة القيصرية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود الفريق الطبي المشارك فى هذه العملية وتوليد الأم، وقدم الشكر للدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي بالمديرية وللدكتور مهدى هيوب، مدير المستشفى، وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، لحرصهم على توليد الأم ولادةً طبيعية، ومثمنين جهودهم ومتمنين لهم المزيد من التقدم  والنجاح.

ونوه جميعة إلى أن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وتحرص كل الحرص على التأكيد على أهمية المحافظة على معدلات الولادة الطبيعية وتشجيعها والحد من الولادات القيصرية إلا اذا كان هناك دواعى طبية لها.

أخصائي النساء والتوليد التقدم والنجاح الإسعافات الطبية المراكز الطبية الفريق الطبي الولادة القيصرية الولادة القيصري

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