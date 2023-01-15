الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى المنيا (صور)

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالقري التابعة لها تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا  والتي شدد خلالها على مواصله حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه حيث تمكنت من رصد وإزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينه المنيا ان الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل تمكنت من تنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله ومن خلال الحمله تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه لـ ٣ حالات بناء مخالف على اراضى زراعية بمساحة ٣٠٠ متر بقريتى طوه وعزبة المرح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وعوده الأراضى الزراعية لطبيعتها.

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أضاف رئيس المركز والمدينه المنيا ان الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان اليوم تمكنت من تنفيذ إزالة حالتيى تعدى على اراضى زراعية بمساحة قيراط بقريتى ريده وقرية بنى حماد التابعه للوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير 

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا والتي أكد خلالها على عدم التهاون والتصدى الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه.

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أوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه التعديات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء المجالس المحلية بالقري ورؤساء الأحياء ويتم التعامل معها علي الفور وإزالتها في المهد.

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المنيا إزالة حالات تعدي علي الأراضي الزراعية قريتي طوخ الخيل وبني محمد سلطان الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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