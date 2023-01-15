الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كم عدد الأيام المتبقية على موعد شهر رمضان 2023 في مصر؟

موعد شهر رمضان 2023
موعد شهر رمضان 2023

67 يوما تبقت على قدوم شهر رمضان الكريم لذا يكثر البحث عن موعد شهر رمضان 2023 في مصر كي يستعد له المصريين بما يحتاجون إليه خلال هذا الشهر الكريم والتجهيز الروحاني له.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

في هذا التقرير، نوضح لكم موعد شهر رمضان 2023 في مصر وتفاصيل أخرى عن انطلاق معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة والمدعومة من الدولة.

وفقا للحسابات الفلكية يكون أول يوم رمضان للعام الهجري 1444 يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، ويتم التأكيد بالرؤية الشرعية لهلال الشهر من قبل دار الإفتاء المصرية.
 

يصل عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان الكريم 2023 إلى 14 ساعة تقريبًا في اليوم وتزيد لدقائق معدودة مع قرب انتهاء الشهر الكريم.

تكون مواقيت الصلاة في أول يوم رمضان 2023  كالتالي:

موعد آذان الفجر في 4.28 ص 
موعد الشروق 5.55 ص
موعد آذان الظهر 12:03 م 
موعد آذان العصر 3:30 م
موعد آذان المغرب 6:10 م
موعد آذان العشاء 7:26 م 

 

معرض أهلا رمضان 2023 

 

وكانت وزارة التموين أعلنت في وقت سابق افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية، بداية من يناير الجاري وحتى نهاية أبريل 2023 والذي تأتي فيه الأسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان كريم.
 

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في مصر وعدد ساعات الصوم

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

مدبولى: جميع السلع ستكون متوافرة فى منافذ أهلا رمضان بأسعار مخفضة

وزير التموين: توفير المنتجات الغذائية والاستهلاكية في «أهلا رمضان» بالجيزة

أماكن أهلا رمضان المتاحة في القاهرة  2023 
 

منافذ معارض أهلا رمضان داخل محافظة القاهرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من 30% 

 - حي السيدة زينب  ميدان زينهم، منطقة المواردي

- حي مصر القديمة منطقة أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة

- حي المقطم ميدان النافورة، والهضبة الوسطى ومنطقة السبعين فدان

- حي الخليفة أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات

- حي التبين ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، ش كورنيش النيل

- حي حلوان عزبة الوالدة بعرب غنيم، شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية

- حي طرة منطقة شق الثعبان بالاوتوستراد، منطقة طره الأسمنت، شارع معهد امناء الشرطة

- حي المعصرة شارع العروبة، أمام محطة مترو المعصرة

- حي البساتين أمام شركة الكهرباء، أمام المركز الأولمبي، منطقة بير أم سلطان

- حي دار السلام شارع الفيوم، مجمع المدارس، شارع 9 

- حي 15 مايو أمام مبنى الحي

- حي المعادي ميدان العرب

 

أسعار السلع في منافذ اهلا رمضان 2023

 

كيلو أرز بلدي 14 جنيها.

- كيلو أرز بسمتي 38 جنيها.

-  كيلو الدقيق 15 جنيها.

-  الزيت 750 مللي بسعر 36 جنيها.

- سعر زيت 700 مللي 35 جنيها.

-  كيلو المكرونة 16 جنيها.

-  الشاي وزن 8/1 كيلو 7 جنيهات. 

- زيت خليط لتر 50 جنيها.

- كيلو سكر 17.5 جنيه.

-  كيلو فول بلدي 30 جنيها.

- كيلو عدس أصفر 38 جنيها.

-كيلو عدس جبة 36 جنيها.

- كيلو دقيق فاخر 18 جنيها.

- عبوة تونة مفتتة وزن 140 جم 16 جنيها.

- سعر شاي عروسة وزن 250 جم 32 جنيها.
 

أسعار اللحوم في منافذ اهلا رمضان 2023

 

كيلو اللحمة البلدي 140 جنيها.

- كيلو لحم مفروم برازيلي 115 جنيها.

- كيلو لحم مجمد قطع برازيلي 135 جنيها.

-  كيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

- كيلو لحم طازج 135 جنيها.

- دواجن مجمدة وزن كيلو و200 جرام 90 جنيها.



 

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