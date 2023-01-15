وزير التموين: توفير المنتجات الغذائية والاستهلاكية في «أهلا رمضان» بالجيزة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل في الجيزة يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الخضار والفاكهة بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.

وقال الوزير على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بفيصل إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكثافة فى معارض أهلا رمضان بكافة أنحاء الجمهورية من خلال شركات الجملة والمجمعات والمطاحن والزيوت واللحوم والأسماك.

كان الدكتور مصطفى مدبولى معرض "أهلا رمضان" بمنطقة فيصل يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل ل30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.