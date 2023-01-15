الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تخفيضات 30%.. «النيل للمجمعات»: كرتونة البيض بـ86 جنيهًا وزجاجة الزيت بـ25

النيل للمجمعات
النيل للمجمعات

كشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أسعار بعض السلع الأساسية المتوفرة بالشركة، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق بـ20 و30%.

وقال أبو مندور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الأحد، إن سعر كرتونة البيض 86 جنيهًا، مؤكدًا أن الشركة توفر مكرونة التموين 400 جرام بـ6 جنيهات، والمكرونة الحرة 400 جرام بـ6 جنيهات أيضًا، والسكر التمويني بـ10.5 وسكر حر بسعر 14.5 جنيه.
وأضاف أبو مندور، أن زجاجة الزيت 800 مللي متوفرة بسعر 25 جنيهًا بكميات وفيرة مطمئنة، متابعًا: «عندنا دواجن محلي مجمدة بـ65 جنيهًا ودواجن مستوردة بـ65 جنيهًا».

النيل للمجمعات الاستهلاكية: سعر كيلو اللحمة البتلو 125 جنيهًا

وتابع: «متوفر لدينا لحمة بتلو مستوردة بـ125 جنيهًا، ولحوم مجمدة برازيلي على أعلى مستوى»، مؤكدًا أن الجهات الرقابية في الشركة القابضة ووزارة التموين تشرف وتشدد على أهمية جودة اللحوم بالمجمعات.
وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه غير مسموح للتجار عمل بلبلة وسوق خارجي للتربح من ورائه.

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