جامعة الأزهر: دعم المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية قطاع الطب بجامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط لدعم المبادرات الرئاسية، والقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية الخمس بجامعة الأزهر في: القاهرة ودمياط وأسيوط تعمل بقوة في دعم المنظومة الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم الطبي يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع القوافل الطبية بالأزهر الشريف: إن قافلة الأزهر الشريف الطبية إلى محافظة سوهاج قامت بتوقيع الكشف الطبي على 3200 مواطن من أهالي سوهاج، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، بجانب إجراء 11 عملية جراحية للمواطنين في محافظة سوهاج، وتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

وأوضح المشرف العام على القوافل الطبية أن قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة سوهاج تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن القافلة في يومها الأول قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد ١٣٠٠ مواطن، إضافة إلى ذلك قامت القافلة في يومها الثاني بتوقيع الكشف الطبي على عدد ١٩٠٠ حالة وصرف الأدوية الطبية لهم بالمجان وذلك بمقر عملها بالوحدة الصحية بقرية بلصفورة لخدمة قرى مركز ومدينة سوهاج والمراكز المجاورة.