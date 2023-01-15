جامعة قناة السويس تشارك في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن مشاركة جامعة قناة السويس في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بوحداتها، ومراكزها، ومواردها البشرية والبحثية، وفي إطار توجهها المجتمعي، ومشاركة علمائها وأبحاثها العلمية الموجهة لخدمة المجتمع ومواجهة تحدياته، تسعى لوضع آليات محددة لتحقيق الاستدامة الخضراء، والوصول لإعلان جامعة قناة السويس جامعة ذكية صديقة للبيئة.

ودعا إلى استغلال الطاقات والموارد المتاحة بالجامعة بأقصى صورة ممكنة، والعمل من خلال استراتيجية الدولة الشاملة للتنمية المستدامة 2030، وذلك استعدادًا للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.