تردد قناة كراميش 2023 على النايل سات وعرب سات

يكثف البحث من قبل الأمهات وأولياء الأمور عن تردد قناة كراميش الجديد 2023 لمتابعة المحتوى المفيد للأطفال على نايل وعرب سات إذ تقدم القناة أكبر قدر من الأناشيد والأغاني الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال وملائمة لكل الدول العربية بصوت قوية وصورة واضحة.

قناة كراميش 2023

يمكن تحميل قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات من خلال تردد خاص لكل قمر منهم، وفي الجدول التالي سوف نتعرف على تفاصيل البحث عن قناة كراميش على قمر النايل سات والعرب سات:

تردد قناة كراميش 2023 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11603

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة كراميش 2023 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 1139

معدل تصحيح الخطأ: 7/5

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

محتوى قناة كراميش

تقدم قناة كراميش محتوى مميز يجذب انتباه الأطفال وينال إعجاب أولياء الأمور ولهذا فهي ذات حب كبير من الأطفال، وفي النقاط التالية سوف نتعرف على بعض من المحتوى التي تقدمه قناة كراميش:

تقدم قناة كراميش باقة متنوعة من الأناشيد الدينية التي تعلم أولادنا معلومات مهمة عن دينهم.

محتوى قناة كراميش يتم تصميمه خصيصًا ليحتوي على مهارات تعليمية لتساعد على تطوير مهارة ومعرفة الأطفال وزيادة الانتباه لديهم.

تقدم قناة كراميش لأطفالها الكثير من البرامج المميزة التي تناسب الأطفال.

تعرض قناة كراميش أفلام كرتون ممتعة ومسلية للأطفال كما أنها تعرض مسابقات والعاب من خلال طرق بسيطة ومسلية.

تقدم كراميش باقة كبيرة من الرسوم المتحركة وتقدم نصائح وإرشادات عامة للأطفال.

تساهم قناة كراميش في تعليم الأطفال الصغار من عمر 3 سنوات وحتى 6 سنوات لأنها تقدم الحروف الأبجدية والأرقام والألوان باللغة العربية والإنجليزية.

تقوم القناة بدور تعليمي هادف عن القيم والأخلاق الحميدة وهذا ما يجعل أولياء الأمور أكثر اعتمادا عليها.

نشأة قناة كراميش للأطفال

قناة كراميش هي قناة متخصصة في تقديم محتوى الأطفال.

مالك قناة كراميش هو وسيم عواد.

تم تأسيس قناة كراميش للأطفال في 2009.

تم تفعيل أول بث لقناة كراميش في تاريخ 15 فبراير 2009 ميلادي.

الدولة المسؤولة عن تأسيس وبث القناة هي دولة الأردن

اقرأ أيضا: