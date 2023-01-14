السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على نايل سات

تردد
تردد

زاد البحث عن تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على نايل سات والتي يشارك فيها اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي تعاقد مع نادي النصر السعودي لموسمين ونصف وتعد القناة هي الناقل الحصري للبطولة والتي يرغب في متابعتها الملايين من كافة الدول العربية حيث تعد من القنوات الناقلة للبطولات العالمية والمحلية.

تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على نايل سات

يمكن ضبط قناة سي سي السعودية عبر القمر الصناعي المصري لمتابعة بطولة الدوري السعودي، وذلك عقب انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى  نادي النصر السعودي بقيادة جارسيا ورئاسة مسلي آل معمر، وذلك عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة سي سي السعودية 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12523.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • جودة : HD.

تردد قناة سي سي السعودية 

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 12418.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅔.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • جودة : HD.

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تردد قناة سي سي السعودية 

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 11747.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅔.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • جودة : HD.

تردد قناة سي سي السعودية 

  • القمر الصناعي : بدر سات.
  • التردد : 12418.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅔.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • جودة : HD.

تردد قناة سي سي السعودية 

  • القمر الصناعي : بدر سات.
  • التردد : 12418.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • جودة : HD.

 

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كأس الخليج 2022-2023

يمكن ضبط تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على نايل سات وكذلك مباريات بطولة كأس الخليج والذي يشارك فيه كافة  دول الخليج العربي والتي أقيمت لأول مرة عام 1970 في دولة البحرين وبدأت بمشاركة 4 منتخبات فقط ثم تتالت فرق الخيلج بالكامل ليصبح 8 منتخبات هم (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عمان، اليمن، العراق).

ينظم البطولة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تقام كل سنتين ويعد منتخب الكويت المنتخب الأكثر تتويجا في البطولة برصيد 10 ألقاب وحصل على اللقب في الموسم الأخير منتخب البحرين حيث أقيمت حتى الآن 24 نسخة من البطولة.

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