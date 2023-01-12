تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 national geographic على نايل وعرب سات

تصدر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 national geographic قائمة بحث الكثير من محبي الأفلام الوثائقية في مصر والدول العربية، لضبط الإحداثيات الجديدة للقناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بعد تغييرها خلال الفترة الماضية.

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023

وتستعرض "الدستور" تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023 على الأقمار الصناعية في مصر ودول الشرق الأوسط.

وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عدد من البرامج والأفلام الوثائقية خلال الفترة الحالية من بينها، وحش ميدلبانك، وتحقيقات الكوارث الجوية، وأطرف مقاطع الفيديو في أمريكا، ومسجون في الغربة: الجريمة والعقاب، وكنوز روما المفقودة، والكوارث المهندسة تحت الأسطح، وجحيم البحار في الحرب العالمية الثانية، ووحوش البرية والزواحف مخيفة من برنامج بري وعجيب، وفي البرية مع بير غريلز، وتحدي رومل.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2023

القمر الصناعي قناة ناشيونال جيوغرافيك: نايل سات.

التردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 11411.

الجودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 30000.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بخاصية SD

القمر الصناعي قناة ناشيونال جيوغرافيك: نايل سات.

التردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 11804.

الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على عرب سات