الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لعشاق الأفلام والمسلسلات الهندية.. تعرف على تردد قنوات «زى ألوان» الجديد 2023

قناة زى ألوان
قناة زى ألوان

تردد قناة زي ألوان 2023 من المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين من عشاق الدراما والسينما الهندية.، وترصد «الدستور» جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

قناة زى ألوان هي قناة متخصصة في عرض الدراما الهندية، حيث تقدم عدد كبير من المسلسلات الهندية، ويهتم بمتابعتها عدد كبير جدًا من المواطنين في مصر والدول العربية.

تردد قناة «زي ألوان» 2023 

القمر الصناعى: النايل سات. 

التردد: 11939.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ لـ «قناة ألوان» 3/4.

من خلال القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12111.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب :العمودي.

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تعرف على أهم المسلسلات التى تعرضها قناة زى ألوان

تعرض قناة «زى ألوان» عددًا كبيرًا من المسلسلات الهندية التي يتابعها الملايين. 

أهم مسلسلات قناة «زي ألوان»

تعرض قناة «زي ألوان» العديد من المسلسلات الهندية والتركية المميزة التي يتابعها الكثير من الناس وهي:

  • مسلسل «قفص ذهبي»

تدور أحداث المسلسل حول الفتاة «كريشا» الفقيرة التى خُطبت لأمير وظنت أنها ستكون ملكة متوجة وسعيدة، لكن سرعان ما تدرك أنها محاطة بجو من التىنمر.

  • مسلسل «حياة قلبي»

تدور قصة المسلسل الهندي الذي يتابعه الملايين في الوطن العربي  حول شقيتين هما «بريتا- سريشتي» واللاتان يستمران في البحث عن أمهما المفقودة،  وأثناء البحث يتصادمون بعائلة «لوثرا»، وهي من واحدة من أغني وأشهر العائلات، وتبدأ من هنا أحداث المسلسل من خلال رصد الصراع بين البنتين والعائلة الثرية.

  • مسلسل «صباح الخير يا جاري»

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بين عائلتين هما عائلة «ميشرا» وعائلة «ميرزا»، حيث يعيشان فى قصر واحد؛ وبسبب التشابك الحياتي يحدث بينهما كثيرًا من المواقف المضحكة، بالإضافة إلى  الحوار الذي يدور بينهم بشكل كوميدي تدعمه الموسيقى، وهذا المسلسل لديه قاعدة جماهيرية ليست بالقليلة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة زي ألوان 2023 السينما الهندية المسلسلات الهندية مسلسلات قناة زي الوان مسلسل قفص ذهبي صباح الخير يا جاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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