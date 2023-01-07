تعرف على تردد قناة كراميش وقنوات الأطفال 2023

تردد قناة كراميش الجديد 2023، وعدد من قنوات الأطفال مثل قناة طيور الجنة وقناة ماجد من المواضيع التى يزداد نسبة البحث عنها؛ نظرًا لاتساع عدد المشاهدين وذلك من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، «الدستور» ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

تردد قناة كراميش للأطفال 2023

تنطلق قناة كراميش من مملكة الأردن الهاشمية، وكانت بداية انطلاقها عام 2009، وهي قناة بدأت بتقديم الأناشيد الغنائية للأطفال، ولها رواج كبير بين الأطفال في محيط الوطن العربي.

تعرف على تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2023

التردد: 11603.

معدل الترميز: أفقى.

الاستقطاب: 27500.

معامل الخطأ:3/4.

تعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

تهتم قناة طيور الجنة بإذاعة الأناشيد المخصصة للأطفال، وكذلك إذاعة وتقديم عدد من الأغاني الخاصة بالأطفال والتي يقدمها أيضًا أطفال أصحاب المواهب الغنائية، كما أنها تذيع وتعرض مجموعة من البرامج القصيرة، وكذلك حلقات تعليمية للأطفال، وتنطلق قناة طيور الجنة من الأردن.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تعرف على تردد قناة ماجد 2023

تقدم قناة ماجد عدد كبير من البرامج المخصصة فقط للأطفال، والتي وجدت انتشارًا واسعًا في محيط الوطن العربي، ومن ضمن برامجها ماجد، رابونزل، الأبطال الستة والبحث عن نيمو.

وقناة ماجد هي قناة إماراتية تقدم محتوى تعلييمي وترفيهي وهادف، وتبث القناة محتواها على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تعرف على تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات 2023

التردد:1222.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 3/4.

تعرف على تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات 2023

التردد: 11804.

معدل الترميز: أفقي.

الاستقطاب: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.