السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد جميع قنوات الأطفال 2023 عبر النايل سات

قنوات الأطفال
قنوات الأطفال

يتساءل الكثيرين من المواطنين عن تردد جميع قنوات الأطفال 2023 عبر النايل سات، وذلك قبل انطلاق اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يقضى الأطفال معظم أوقاتهم أمام شاشات القنوات التي تزرع فيهم الأخلاق والتعاليم الدينية الإسلامية بعرض الرسوم المتحركة والأغاني المميزة والتي تتناسب مع سنهم وطبيعة المجتمع الذين يعيشون فيه.

تردد جميع قنوات الأطفال 2023 عبر النايل سات 

يستطيع أولياء أمور الأطفال من سن 6 لـ 12 سنة ضبط تردد جميع قنوات الأطفال 2023 عبر النايل سات استعداد لاجازة منتصف العام والتي ستبدأ اعتبارا من يوم 26 يناير الحالي وفقا للخريطة الزمينة للعام الدراسي وإليكم ترددات القنوات الفضائية:-

تردد قناة سمسم 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11334.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MP3

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11559.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11315.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة أطفال ومواهب 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11354.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11315.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ميكي

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11526.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 national geographic على نايل وعرب سات

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات

تردد قناة سبيس تون

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11785.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11411.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11355.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ميكي تي في 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11530.
  • معدل الترميز: 2492.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كرتون نتورك العربية 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 12225.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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تردد قناة نايل دراما الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة مودي كيدز 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11603.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد 11411.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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وائل لطفي

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