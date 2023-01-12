الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات

ناشونال جيوغرافيك
ناشونال جيوغرافيك

ينال موضوع البحث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات اهتمام الكثير  من عشاق الأفلام الوثائقية والحياة البرية ومختلف أنواع الموضوع ذات المحتوى العلمي.
 

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات

نقدم لكم في التقرير التالي أحدث تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات وأبرز البرامج المنوعة على القناة.

 

يمكن تحميل قناة ناشونال جيوغرافيك من خلال الترددات الآتية 

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 
• تردد القناة 11411.

• الجودة: خاصية الـ HD.

• نوع الاستقطاب: أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 30000.

•  ومعدل التصحيح: 3/4.
 

تردد آخر لقناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 
التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4


 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات 
• التردد 11526.

• نوع الاستقطاب أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 27500

•  ومعدل التصحيح: 5/6.
 

البرامج التي يمكن مشاهدتها  اليوم الخميس 12 يناير 2023 على ناشيونال جيوغرافيك 


8:00am 
بري وعجيب:
وحوش البرية: غرائب رائعة
9:00am 
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 5
10:00am 
أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:
قطار غلاسيه السريع
11:00am 
الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:
أزمة الحرب الباردة
بعد الظهر
12:00pm 
سيزار ميلان - أفضل الطرق لرعاية الكلاب:
الحلقة 6
1:00pm 
سمكة التونة العنيدة:
وحش ميدلبانك
2:00pm 
وحدة إنقاذ السيارات:
فولكس فاجن كورادو
3:00pm 
تحقيقات الكوارث الجوية - تقرير خاص:
الناجون
4:00pm 
أطرف مقاطع الفيديو في أمريكا: نسخة الحيوانات:
قطة الكاراتيه
5:00pm
مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب:
انتهت اللعبة
6:00pm
كنوز روما المفقودة:
قصر نيرو المفقود
أوقات أقوى البرامج
7:00pm 
الكوارث المهندسة:
تحت الأسطح
8:00pm 
بري وعجيب:
وحوش البرية: زواحف مخيفة
9:00pm 
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 6
10:00pm 
أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:
السكك الحديدية البرية في كندا
هذا المساء
11:00pm
الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:
تحدي رومل
12:00am 
بري وعجيب:
وحوش البرية: زواحف مخيفة
1:00am
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 6
2:00am 
أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:
السكك الحديدية البرية في كندا
3:00am 
الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:
تحدي رومل
4:00am 
بري وعجيب:
وحوش البرية: زواحف مخيفة
5:00am 
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 6
6:00am 
أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:
السكك الحديدية البرية في كندا
7:00am
الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:
تحدي رومل

 

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