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تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات

نقدم لكم في التقرير التالي أحدث تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات وأبرز البرامج المنوعة على القناة.

يمكن تحميل قناة ناشونال جيوغرافيك من خلال الترددات الآتية

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

• تردد القناة 11411.

• الجودة: خاصية الـ HD.

• نوع الاستقطاب: أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 30000.

• ومعدل التصحيح: 3/4.



تردد آخر لقناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4







تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

• التردد 11526.

• نوع الاستقطاب أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 27500

• ومعدل التصحيح: 5/6.



البرامج التي يمكن مشاهدتها اليوم الخميس 12 يناير 2023 على ناشيونال جيوغرافيك



8:00am

بري وعجيب:

وحوش البرية: غرائب رائعة

9:00am

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 5

10:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:

قطار غلاسيه السريع

11:00am

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:

أزمة الحرب الباردة

بعد الظهر

12:00pm

سيزار ميلان - أفضل الطرق لرعاية الكلاب:

الحلقة 6

1:00pm

سمكة التونة العنيدة:

وحش ميدلبانك

2:00pm

وحدة إنقاذ السيارات:

فولكس فاجن كورادو

3:00pm

تحقيقات الكوارث الجوية - تقرير خاص:

الناجون

4:00pm

أطرف مقاطع الفيديو في أمريكا: نسخة الحيوانات:

قطة الكاراتيه

5:00pm

مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب:

انتهت اللعبة

6:00pm

كنوز روما المفقودة:

قصر نيرو المفقود

أوقات أقوى البرامج

7:00pm

الكوارث المهندسة:

تحت الأسطح

8:00pm

بري وعجيب:

وحوش البرية: زواحف مخيفة

9:00pm

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 6

10:00pm

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:

السكك الحديدية البرية في كندا

هذا المساء

11:00pm

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:

تحدي رومل

12:00am

بري وعجيب:

وحوش البرية: زواحف مخيفة

1:00am

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 6

2:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:

السكك الحديدية البرية في كندا

3:00am

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:

تحدي رومل

4:00am

بري وعجيب:

وحوش البرية: زواحف مخيفة

5:00am

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 6

6:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى:

السكك الحديدية البرية في كندا

7:00am

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:

تحدي رومل



