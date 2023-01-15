الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة السويس يتابع سير امتحانات نصف العام بالكليات

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

تابع رئيس جامعة السويس، الدكتور السيد الشرقاوي، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة.

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وصاحب رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية لبعض كليات الجامعة الدكتور علي حسين عطا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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حيث استهلا الجولة بزيارة كلية هندسة البترول والتعدين، كان في استقبالهما الدكتور عصام أحمد، عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

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ثم انتقل رئيس الجامعة ونائبه إلى كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، حيث كان في استقبالهما الدكتور أمين سعيد عبدالغني، عميد الكلية والوكلاء.

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واختتم الشرقاوي الجولة بزيارة كلية الهندسة، حيث استقبله أشرف محمد حنيجل، عميد الكلية.

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وأثناء تفقد رئيس جامعة السويس، لمختلف اللجان الامتحانية، أكد ضرورة العمل بشكل مستمر في أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد لأجل الانتهاء من نتيجة الفصل الدراسي الأول في موعدها المقرر سلفًا.

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واطلع رئيس الجامعة على بعض الأوراق الامتحانية أثناء الجولة للتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة، وتحدث مع بعض الطلاب للتأكد من توافر كافة وسائل الراحة لأبنائنا الطلاب.

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السويس جامعة امتحانات الفصل الطلاب

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