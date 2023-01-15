وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقان على تنفيذ أعمال إنشاء استاد بورسعيد

اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على المضي قدمًا في تنفيذ أعمال إنشاء استاد بورسعيد وفق المعايير الدولية، والمخططات الهندسية المحددة، ليمثل قيمة مُضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ بورسعيد، اليوم، بديوان الوزارة، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن مشروع استاد بورسعيد يأتي ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة في مشروع إنشاء استاد بورسعيد، لإدخال الفرحة على قلوب أبناء بورسعيد، وتحقيق ما يتمنونه بوجود استاد يليق بالمحافظة الباسلة.

من جانبه، كشف المهندس هاني ضاحي عن أنه سيتم البدء في أعمال الأساسيات الخاصة بالاستاد، وملتزمون بالمخطط الموجود وفق التعاقد المبرم مع مراعاة جميع الملاحظات التي تمت الإشارة إليها، مبينًا أنه ستكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع على صعيد إنشاء استاد بورسعيد الفترة المقبلة.

فيما نقل الدكتور محمود حسين تحيات وتقدير أبناء بورسعيد إلى السيد رئيس الجمهورية، على هذا المشروع الكبير الذي يلبى تطلعات أهالي بورسعيد، لافتًا إلى الدعم الكبير من جانب وزير الشباب والرياضة لهذا المشروع، وكل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.