الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقان على تنفيذ أعمال إنشاء استاد بورسعيد

جريدة الدستور

اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على المضي قدمًا في تنفيذ أعمال إنشاء استاد بورسعيد وفق المعايير الدولية، والمخططات الهندسية المحددة، ليمثل قيمة مُضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع محافظ بورسعيد، اليوم، بديوان الوزارة، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن مشروع استاد بورسعيد يأتي ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة في مشروع إنشاء استاد بورسعيد، لإدخال الفرحة على قلوب أبناء بورسعيد، وتحقيق ما يتمنونه بوجود استاد يليق بالمحافظة الباسلة.

من جانبه، كشف المهندس هاني ضاحي عن أنه سيتم البدء في أعمال الأساسيات الخاصة بالاستاد، وملتزمون بالمخطط الموجود وفق التعاقد المبرم مع مراعاة جميع الملاحظات التي تمت الإشارة إليها، مبينًا أنه ستكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع على صعيد إنشاء استاد بورسعيد الفترة المقبلة.

فيما نقل الدكتور محمود حسين تحيات وتقدير أبناء بورسعيد إلى السيد رئيس الجمهورية، على هذا المشروع الكبير الذي يلبى تطلعات أهالي بورسعيد، لافتًا إلى الدعم الكبير من جانب وزير الشباب والرياضة لهذا المشروع، وكل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنشاء إستاد بورسعيد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

إدراج الهارب محمد علي و14 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

تفاصيل شقق بنك الاسكان والتعمير 2023 ومبلغ مقدمة الحجز

هيئة السلع التموينية تعلن عن فتح ممارسة لتوريد ذرة صفراء

تفاصيل منطوق الحكم على متهمي قضية «الجوكر» (صور)

عودة قوية لأكبر المعارض التكنولوجية في العالم

محافظ قنا يتفقد أول حقل إرشادى لزراعة قصب السكر بقرية المخادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس