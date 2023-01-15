الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد إجازة 25 يناير 2023 هل يتم ترحيلها أم الأربعاء إجازة؟

إجازة 25 يناير
إجازة 25 يناير

مع اقتراب الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يتساءل العديد من المواطنين على معرفة موعد إجازة 25 يناير 2023، حتى يستعدوا لذلك اليوم واستغلال العطلة المقبلة التي من المقرر الحصول عليها مع قرب انتهاء شهر يناير، كونها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة  25 يناير 2023

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 عقب انتهاء إجازة منتصف العام

موعد إجازة نصف العام 2023 للجامعات

موعد إجازة 25 يناير للقطاع العام والخاص 2023

من المفترض أن يوافق عيد الشرطة يوم 25 يناير 2023 يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، فهل سيتم الحصول على العطلة الرسمية  في يوم الأربعاء أم سيتم ترحيلها.

 

موعد إجازة 25 يناير 2023

 

يترقب العاملون في القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال موعد إجازة 25 يناير التي تعتبر آخر عطلة رسمية ستنضم إلى الإجازة الأسبوعية خلال شهر يناير أي مع بداية السنة الجديدة.

 

جرت العادة وفق قرارات مجلس الوزراء على ترحيل الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن جميع المواطنين الحصول على إجازة طويلة، فغالبًا ما ينضم يوم الخميس إلى يومي الجمعة والسبت الذي يحصل عليه العديد من العاملين في الدولة والشركات المختلفة.

 

من المنتظر الإفصاح عن منح جميع العاملين في الدولة والشركات المختلفة بالقطاع الخاص والهيئات المختلفة يوم الخميس الموافق 26 من يناير المقبل أي اليوم الذي يلي العطلة الرسمية.

إجازة يناير 2023

تعتبر عطلة 25 يناير 2023 من أهم الأعياد الوطنية التي يحتفل بها الشعب المصري، وذلك لاجتماع يومي عيد الشرطة وثورة يناير.

ولم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بعد بخصوص ترحيل إجازة 25 يناير حتى الآن، والذي على أساسه يتم تحديد الإجازة التي من المقرر الحصول عليها احتفالًا بتلك المناسبة.

إجازات شهر يناير 2023

 أما عن غير العاملين فلديهم إجازات رسمية يستحقها الطلاب والعاملين في التربية والتعليم بمناسبة إجازة نصف العام.

موعد إجازة نصف العام  2023 للمدارس

 

تبدأ إجازة نصف السنة للعام الدراسي 2023 في المدارس، بداية يوم 28 يناير 2023، وحتى يوم 9 فبراير 2023، وتصل مدتها إلى 15 يومًا.

 

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس لجميع المراحل التعليمية يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو 2023، وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 2023 يوم 9 يوليو 2023.

 

إجازة نصف العام الدراسي 2023 في الجامعات والكليات

لا يوجد موعد محدد بخصوص إجازة نصف العام لطلاب الجامعات والكليات، وتحدد كل جامعة وكلية إجازة نصف العام الجامعي الخاص بها، ويختلف الموعد من جامعة وكلية إلى أخرى.

25 يناير عيد الشرطة ثورة 25 يناير إجازة 25 يناير 2023 موعد إجازة 25 يناير 2023 نصف العام

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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