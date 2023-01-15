الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصادم سيارتين بوصلة دهشور أمام كوبرى جهينة

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارتين أعلى وصلة دهشور أمام كوبرى جهينة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور أمام كوبرى جهينة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محافظة الجيزة كوبرى جهينة حادث تصادم سيارتين وصلة دهشور سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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