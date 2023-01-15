تصادم سيارتين بوصلة دهشور أمام كوبرى جهينة

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارتين أعلى وصلة دهشور أمام كوبرى جهينة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور أمام كوبرى جهينة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.