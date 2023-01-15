الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فعاليات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لأسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية “تراث أسوان”، وذلك بالتعاون مع جمعية الكنوز للتراث الثقافى ومشاركة نخبة من فنانى وحرفي محافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التى يتبناها المتحف القومي للحضارة المصرية ضمن نشاطه الثقافي لإلقاء الضوء على التراث الثقافي المادي واللامادي للمحافظات المصرية المختلفة والترويج لها، وبالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان والذي يوافق 15 يناير من كل عام.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن المتحف يحرص دائماً على تقديم  تلك الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على تراث المحافظات المصرية المختلفة و تاريخ وحضارة مصر الغنية بمفرداتها التراثية و الثقافية، وتعريف الزوار بها واشراك جميع فئات المجتمع بهدف نشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري.

وقالت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن فعاليات تراث المحافظات تتسم بالتنوع الذي يقدمه للجمهور وإثرائه بثقافات وتراث كل محافظة، خاصة وأن لكل محافظة سمات مميزة للتراث الخاص بها، حيث تعد أسوان من أغنى المحافظات من حيث الآثار والتراث الموجودة فيها، وهو ما لمسه الزوار من خلال الأنشطة التي تم تقديمها في الفاعلية.

وأشارت نانسى عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضارى، أن الفاعلية تضمنت 8 ورش فنية عن أشهر الحرف والفنون التى تتميز بها أسوان، ومنها ورشة تصميم الأطباق النوبية التراثية من جريد النخيل ،والتي قدمتها الفنانة منى عبد العزيز، وورشة عن صناعة الحلى التراثى النوبى الذي تتزين به النساء حتي الآن، وقدمتها الفنانة شيماء على،وورشة عن رسم الوحدات الزخرفة التراثية على أطباق الخوص.

كما أقيمت أيضا ورشة لتصميم حلى الخرز الذى تشتهر بصناعته سيدات النوبة، وورشة صناعة الطواقي الملونة من الصوف، وورشة تنفيذ رسومات من وحى التراث بالحنة الأسواني الشهيرة. 
وقد أعرب  زوار المتحف من السيدات والفتيات من جميع الجنسيات، سعادتهم بالمشاركة في الورش الفنية و التفاعل معها برسم الحنة على أيديهن بأشكال مستمدة من فنون التراث المصري.

وتضمنت الفعاليات أيضا تقديم عرض لتحضير الأعشاب والنباتات الطبيعية التى تشتهر بها أسوان، مع شرح كيفية استخدامها وقامت بذلك الفنانة أميرة علي، وورشة تفاعلية عن الكتابة باللغة النوبية قامت بها الفنانة خيرية موسى.

كما تم تنفيذ مجسم مستوحى من بيوت النوبة القديمة بفن Installation art وعرضت به لوحات فنية عن النوبة قام بها الفنان محمد النوبى، كما أقيم معرض للصور الفوتوغرافية عن تراث أسوان والمعالم الأثرية والتراثية المميزة للمحافظة، لكل من الفنان أحمد مصطفى ود.محمد جمال المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي.
وأضافت منار حسن أخصائى تراث أول وتواصل حضارى، انه تم عرض حى للأزياء التراثية بأسوان وإتاحة الفرصة لتجربة ارتداء التوب والجرجار النوبى كأزياء تقليدية لزوار المتحف.

واختتمت الفاعلية بعرض فنى لفرقة موسيقية والتي شهدت  تفاعل الجمهور والاستمتاع  بمشاهدة الفنون الشعبية والغناء والالات الموسيقية التى تشتهر بها تراث اسوان.

وفي نهاية الفعاليات، تم تسلم جميع الفنانين المشاركين بالفاعلية شهادات تقدير مقدمة من المتحف.
 

المتحف القومي للحضارة المصرية أسوان جمعية الكنوز للتراث الثقافى العيد القومى لمحافظة أسوان الاثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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