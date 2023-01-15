الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضحية الأيفون.. إحالة المتهمين بقتل طالب المحلة إلى المفتى

إعدام
إعدام

أحالت محكمة جنايات المحلة، أوراق المتهمين بقتل الطفل يوسف مصطفى ناجي سليمان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية الأيفون" لفضيلة مفتي الجمهورية، للبت في إعدامهم، وتحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وحضرت والدة الضحية مرتدية زي المحاماة في جلسة اليوم.

 صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي. 

تضمن قرار الإحالة للجنايات أن المتهمين "م. م"، و"ع. م"، قد قتلا يوسف ناجي "طالب، 14 عاما"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

الدائرة الثالثة إحالة أوراق الطفل عمدا جنايات المحلة مفتى الجمهورية

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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