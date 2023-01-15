ضحية الأيفون.. إحالة المتهمين بقتل طالب المحلة إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات المحلة، أوراق المتهمين بقتل الطفل يوسف مصطفى ناجي سليمان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية الأيفون" لفضيلة مفتي الجمهورية، للبت في إعدامهم، وتحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وحضرت والدة الضحية مرتدية زي المحاماة في جلسة اليوم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي.

تضمن قرار الإحالة للجنايات أن المتهمين "م. م"، و"ع. م"، قد قتلا يوسف ناجي "طالب، 14 عاما"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.