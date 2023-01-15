الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحضور المبعوث الأممي.. «لجنة 5+5» تجتمع في سرت لمناقشة انسحاب المرتزقة

اللجنة العسكرية المشتركة
اللجنة العسكرية المشتركة الليبية

انطلقت في سرت بليبيا، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العسكرية 5+5، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى غدًا، لمناقشة خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين والأجانب من الأراضي الليبية.

وأكد اللواء مصطفى يحيي عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية، أنه سيتم مناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

والعام الماضي عقدت لجنة 5+5 عدة اجتماعات لتوحيد الرؤى، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

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