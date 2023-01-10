الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وزير الخارجية الإيطالي يعتزم زيارة تونس.. ويؤكد: نعمل لاستقرار ليبيا

أنطونيو تاجاني
أنطونيو تاجاني

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد محادثة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، أنه سيزور تونس قريباً.

وقال تاجاني إنه طلب من الحكومة التونسية التزامًا قويًا بمكافحة عمليات المهاجرين غير الشرعيين، وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن. مضيفاً: سأكون في تونس قريبًا.

وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة الإيطالية تعمل على حل حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة.

وشدد على ضرورة معالجة قضية الهجرة على عدة جبهات ولكن يجب إيجاد الحل الرئيسي على المستوى الأوروبي.

وأشار تاجاني إلى الحاجة إلى قدر أكبر من الوحدة، موضحاً أن اجتماع أمس في روما بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كان "إيجابياً".

وأضاف: هناك سبعة آلاف كيلومتر من السواحل ويجب محاربة الهجرة غير الشرعية لكن علينا أيضا العمل على أساس للمشكلة.

وتحدث تاجاني عن تقاسم الكوته مع الدول التي عقدت اتفاقيات لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل مع سلطات ليبيا وتونس في هذا الشأن، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأكد أن إيطاليا عكفت على حماية الحياة البشرية وضمنت دخول الأشخاص الذين يحتاجون إليها إلى الموانئ.

وتابع تاجاني: نعمل من أجل استقرار ليبيا ما يمكن أن يضمن منع تدفق المهاجرين.

وشدد على أهمية المسألة الليبية فيما يخص إمدادات الطاقة واستقرار البحر المتوسط ، وأكد أنه لا يوجد غضب ضد المنظمات غير الحكومية، ولكنه حذر من "التلاعب السياسي" المفرط حول هذه القضية. 

استقرار ليبيا

وتابع تاجاني: نعمل من أجل استقرار ليبيا ما يمكن أن يضمن منع تدفق المهاجرين.

وشدد على أهمية المسألة الليبية فيما يخص إمدادات الطاقة واستقرار البحر المتوسط ، وأكد أنه لا يوجد غضب ضد المنظمات غير الحكومية، ولكنه حذر من "التلاعب السياسي" المفرط حول هذه القضية. 

ليبيا إيطاليا تويتر الحكومة التونسية تونس

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