ضبط 930 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين واستمرار جهود مديرية التموين بدمياط بتوفير سلعة الأرز بالسعر الرسمى بضخ كمية 40 طنًا بالأسواق والمحلات العامة بدمياط وفارسكور وكفر سعد والزرقا مع استمرار جهود الرقابهة التموينية لمحاربة الاحتكار وحجب السلع وحماية المستهلك، حيث تم ضبط عدد 324 محضرًا خلال الأيام الأخيرة لمخالفة القوانين والقرارات التموينية ولعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وإدارة مخابز طباقى بدون ترخيص وارتكاب مخالفة التلاعب بوزن إسطوانات الغاز.

كما تم تحرير عدد 606 محاضر عدم توريد الأرز ضد الممتنعين عن التوريد إلى الشون والمضارب المعتمدة، كما تهيب المديرية بالمزارعين سرعة استيفاء معدل التوريد (قبل انتهاء موسم التوريد) اليوم الأحد الموافق 15/1/2023 لتجنب التعرض للمحاكمة الجنائية لمخالفة قانون حماية المستهلك.

كما تم ضبط عدد 320 محضرًا تموينيًا متنوع لمخالفة القوانين والقرارات التموينية لمخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة (الأرز والسكر والسجائر) ولعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل ولمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وإدارة مخبز طباقى بدون ترخيص.