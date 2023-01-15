على متنها 72 شخصًا.. اللقطات الأولى لتحطم طائرة ركاب فى نيبال

قال سودارسهان بارتولا، المتحدث باسم شركة "يتي" للطيران، إن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم في نيبال، كان على متنها 68 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، وذلك بحسب قناة سكاي نيوز الإخبارية.

وأكد المتحدث باسم شركة "يتي" للطيران، أن "فرق الإغاثة في طريقها الآن ولا نعرف حاليًا إن كان هناك ناجون"، مشيرًا إلى أن الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر 72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية يتي، وكانت قد أقلعت من العاصمة كاتمندو.

وأظهرت لقطات مصورة دخانًا كثيفًا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.